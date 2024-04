LeBron James más allá de la cancha: pese a su alto nivel competitivo el retiro es inminente Mientras sus logros en la cancha siguen asombrando al mundo, LeBron James sabe que su retiro del baloncesto profesional está cada vez más cerca.

01/04/2024 · 11:07 AM

El legado de LeBron James trasciende los límites del baloncesto. Con cada partido, cada récord y cada gesto, este ícono deportivo continúa dejando una marca indeleble en la historia del deporte.

LeBron James, con barba y cabello grises, sostiene un calendario. A sus 39 años, sigue desafiando las expectativas y marcando hitos en su ya legendaria carrera. La última hazaña: una actuación impresionante contra los Brooklyn Nets, donde anotó 40 puntos con un asombroso 90% de precisión en tiros de tres. Este espectáculo de precisión no solo igualó su propio récord personal, sino que también destacó la evolución continua de su juego en su vigésima primera temporada en la NBA.

El domingo en el Barclays Center, LeBron demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su desempeño hiper eficiente no solo refleja su habilidad para adaptarse y mejorar con el tiempo, sino también su compromiso constante con la excelencia en todas las facetas del juego. Con un impresionante 41.6% de efectividad en tiros de tres esta temporada, LeBron demuestra que la edad es solo un número para él, promediando 25.2 puntos, 7.3 rebotes, 8.1 asistencias y 1.2 robos por partido con un impresionante 53.0% de tiros.

A medida que LeBron continúa desafiando las expectativas y superando los límites del rendimiento atlético, el mundo del baloncesto se pregunta cuánto tiempo más podrá mantenerse en la cima. Y aunque ha extendido su ventana de excelencia más allá de lo que muchos podrían haber imaginado, LeBron insinuó el domingo que el final de su carrera podría estar más cerca de lo que se piensa.

“No muy lejos. Obviamente, estoy al otro lado, en lo que respecta a mi edad”, dijo LeBron cuando se le preguntó sobre su futuro en la NBA. “No voy a jugar otros 21 años, eso es seguro. Pero tampoco me queda mucho tiempo. No sé cuándo cerraré ese capítulo, pero sé que no queda mucho”.

Después de liderar a los Lakers hacia un campeonato en la burbuja en 2020, LeBron ha seguido desafiando las expectativas en su temporada número 21. Aunque sus esfuerzos han sido notables, Los Angeles se encuentra actualmente en el noveno lugar de la Conferencia Oeste, luchando por asegurar un puesto en los playoffs. A pesar de las dificultades del equipo, el entrenador en jefe Darvin Ham elogió el esfuerzo heroico de LeBron, reconociendo su impacto fundamental en el desempeño del equipo.

“Antes del último tramo, le dije… Estoy realmente agradecido de que hayas traído tu capa [de Superman] hoy”, dijo Ham. “Necesitábamos cada uno de esos nueve triples. LeBron se encendió y nos llevó a casa”.

Mientras el mundo del baloncesto sigue maravillándose con las hazañas de LeBron James en la cancha, el legendario jugador se prepara para el próximo capítulo de su vida fuera de las canchas. Aunque su retiro puede estar a la vuelta de la esquina, su impacto perdurará mucho más allá de su carrera en la NBA, dejando un legado imborrable que continuará inspirando a generaciones venideras de atletas y aficionados por igual.