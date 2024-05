LeBron James no deja a los Lakers para unirse a Bronny con otro equipo Con LeBron James decidido a quedarse con los Lakers y Bronny buscando forjar su propio camino, el futuro de esta legendaria familia del baloncesto sigue siendo un tema fascinante para todos los aficionados al deporte.

Los equipos de la NBA no deberían seleccionar a Bronny James asumiendo que hacerlo también atraerá a LeBron James como agente libre. James ha decidido que no se unirá a ningún otro equipo para jugar junto a su hijo, Bronny, según informes recientes. Aunque anteriormente expresó su deseo de compartir la cancha con su hijo, LeBron ha dado marcha atrás en esta postura.

Cambio de Planes para LeBron James

Las oficinas centrales de varios equipos podrían haber planeado comunicarse con la representación de LeBron, Bronny James o la estrella de los Lakers en las semanas previas al Draft de la NBA, programado para el 26 y 27 de junio, con la esperanza de atraer a LeBron seleccionando a Bronny. Sin embargo, LeBron ha sido claro: “No, a partir de ahora”, según Shams Charania de The Athletic.

Este “a partir de ahora” podría dar un margen de maniobra para que los equipos intenten crear una situación atractiva para LeBron. Algunos clubes ya han mostrado interés en seleccionar a Bronny en la segunda ronda tras su destacada actuación en el Draft Combine de la NBA.

Compromiso con los Lakers

Los Lakers tienen la intención de volver a contratar a LeBron, quien tiene una opción de jugador para la temporada 2024-25 valorada en 51,4 millones de dólares, y están dispuestos a satisfacer cualquier demanda que tenga. Todo indica que LeBron, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA, pretende quedarse en Los Ángeles. Esto es especialmente cierto si los Lakers añaden un entrenador en jefe que le guste y realizan cambios para traer a otra estrella que juegue junto a él y Anthony Davis.

Temporada de los Lakers

Esta temporada, los Lakers terminaron como el octavo puesto en la Conferencia Oeste antes de derrotar a los New Orleans Pelicans en el torneo de entrada de la NBA. Fueron eliminados de los playoffs en cinco juegos por los campeones defensores Denver Nuggets. A pesar de esta salida temprana, LeBron sigue comprometido con el equipo y sus perspectivas futuras.

El Futuro de Bronny James

¿A dónde irá Bronny James en el Draft de la NBA de 2024? Esa es una pregunta que muchos se hacen. En el pasado, LeBron dijo que quería jugar su última temporada de la NBA con su hijo y que firmaría con el equipo que seleccionara a Bronny. Sin embargo, recientemente ha cambiado de opinión, reconociendo que jugar juntos es su sueño, pero no necesariamente el de su hijo. Tras el final de la temporada de los Lakers, LeBron admitió que jugar con Bronny ya no es una prioridad para él.

Por su parte, Bronny ha expresado su deseo de ser juzgado por sus propios méritos y habilidades individuales. “Todo lo que sigue a mi padre, la gente simplemente intenta vincularme con eso y toda la grandeza que ha logrado, y yo no he hecho nada todavía”, dijo Bronny. “Quiero que la gente sepa que mi nombre es Bronny James y no ser identificado solo como el hijo de LeBron James”.

Rendimiento de Bronny en USC y Draft Combine

En su única temporada con la USC, Bronny promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias en 25 partidos. Se perdió la primera mitad de la temporada después de sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento y someterse a una cirugía cardíaca, pero se reincorporó a los Trojans para el resto de la campaña.

Bronny recibió autorización médica para participar en actividades en el Draft Combine, donde impresionó a los observadores con su atletismo y habilidades de tiro, destacándose en los juegos de práctica.

¿Un Futuro en Los Ángeles?

Cualquier pregunta sobre padre e hijo jugando juntos podría responderse fácilmente si Bronny está disponible con la selección de segunda ronda de los Lakers en el puesto 55. Esto podría ser una de las historias más importantes del draft en su segunda noche, especialmente si Los Ángeles decide avanzar para seleccionar al hijo de LeBron.