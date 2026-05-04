LeBron James es el jugador más viejo en liderar una serie de playoffs en puntos A sus 41 años y más de 100 días de edad, "El Rey" sigue desafiando las leyes del tiempo. Tras eliminar a los Houston Rockets, LeBron se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en terminar como el máximo anotador de ambos equipos en una serie de postemporada.

El legado de LeBron James sumó un capítulo dorado este lunes. Según el reporte de Frank Urbina, James lideró la serie de primera ronda contra los Houston Rockets con un total de 139 puntos en seis juegos, superando la marca que ostentaba la leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, desde la temporada 1985-86.

Longevidad sin precedentes

James promedió 23.2 puntos, 7.2 rebotes y 8.3 asistencias por partido para comandar a Los Ángeles. Aunque la serie estuvo marcada por las ausencias de las estrellas de Houston y sus propios compañeros, los números de LeBron a los 41 años son algo nunca visto:

Superando a leyendas: Kareem tenía el récord con 39 años y 22 días. LeBron lo ha destrozado superando los 41 años de edad.

El momento clave: Su mejor actuación llegó en el Juego 3, donde explotó con 29 puntos y 13 rebotes en una victoria vital en tiempo extra que puso la serie 3-0 a favor de los Lakers.

El contexto de la hazaña

Es cierto que la serie presentó circunstancias particulares que facilitaron el liderato de James:

Kevin Durant (Houston): Se lesionó tras el Juego 1 y se perdió el resto de la serie. Luka Doncic (Lakers): El líder anotador de la NBA (33.5 PPG) no pudo jugar ni un minuto en la serie por lesión. Austin Reaves (Lakers): Solo regresó para el Juego 5 tras estar lidiando con problemas de salud.

A pesar de esto, James fue el más consistente en la duela, superando a Alperen Sengun (122 puntos totales), quien fue el segundo máximo anotador de la serie por parte de Houston.

El Top 3 histórico (Jugadores más viejos en liderar una serie en puntos)

Jugador Edad Temporada LeBron James 41 años, 100+ días 2025-26 Kareem Abdul-Jabbar 39 años, 22 días 1985-86 Karl Malone 37 años, 284 días 2000-01

Con este nuevo hito, “The Chosen One” demuestra que, aunque el roster de los Lakers esté golpeado por las lesiones, su capacidad para cargar con el equipo en la postemporada sigue intacta.

¿Ustedes creen que lo de LeBron es pura disciplina o es que los Rockets no tienen a nadie que lo frene a su edad? ¿Podrá seguir con este ritmo anotador en la siguiente ronda contra el Thunder?