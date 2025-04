LeBron James y los Lakers frente al abismo: ¿Una nueva remontada histórica? La superestrella de los Lakers mantiene la calma mientras el equipo enfrenta un nuevo 3-1 en playoffs. El pasado respalda a LeBron, pero los desafíos actuales son enormes.

La temporada 2025 de los Los Angeles Lakers parecía tener un guion prometedor tras el sonado traspaso de Luka Doncic. Sin embargo, la realidad de los playoffs ha sido dura: tras caer 116-113 en un dramático Juego 4 ante los Minnesota Timberwolves, los Lakers se encuentran al borde de la eliminación en la primera ronda.

La situación es crítica, pero LeBron James no da señales de rendirse. A pesar del cansancio visible —en un partido donde el técnico JJ Redick decidió no realizar sustituciones en toda la segunda mitad—, la mentalidad del “Rey” sigue siendo la de siempre: cada partido es una batalla independiente, y la serie no se da por perdida hasta el último segundo. Es un enfoque que James ha cultivado durante dos décadas en la NBA, respaldado por hazañas históricas como la épica remontada de las Finales de 2016, cuando logró revertir un 3-1 contra los Warriors.

En esta ocasión, sin embargo, el reto parece más cuesta arriba.

Cansancio físico y errores mentales

La derrota en el Juego 4 dolió especialmente porque los Lakers parecían tener el control en gran parte de la segunda mitad. Sin embargo, errores puntuales y una evidente falta de energía condenaron al equipo. LeBron, habitualmente un titán en los cierres, no anotó un solo punto en el último cuarto, en parte porque se le vio relegado a las esquinas de la cancha, claramente agotado.

Además, las críticas a la gestión del banquillo por parte de Redick no se han hecho esperar. La ausencia de rotaciones dejó al equipo sin frescura ante un rival joven y profundo como Minnesota, que aprovechó la fatiga laker para asestar golpes decisivos en el cierre.

Lecciones del pasado y un futuro incierto

Nadie en su sano juicio descarta a LeBron James en una serie complicada. Pero más allá de su historial heroico, los Lakers de 2025 enfrentan limitaciones estructurales serias. La falta de un verdadero protector de aro ha obligado a LeBron, a sus 40 años, a asumir también tareas de ancla defensiva. Esa doble carga, ofensiva y defensiva, es insostenible incluso para un jugador de su calibre.

El fichaje de Luka Doncic buscaba precisamente aliviar parte de esa responsabilidad ofensiva, pero hasta ahora, la adaptación del esloveno ha mostrado altibajos. Doncic, aunque brillante en ataque, también ha sido criticado por ciertas desconcentraciones defensivas que han costado puntos claves, algo que en playoffs se paga caro.

¿Un milagro en Crypto.com Arena?

El próximo encuentro llevará la serie de vuelta al Crypto.com Arena, donde los Lakers buscarán apoyarse en su público para revivir sus esperanzas. James, que ha demostrado ser un líder resiliente, ha dejado claro que la clave no es pensar en una remontada histórica de inmediato, sino enfocarse en “ganar un partido a la vez”.

Es un enfoque realista, pero la presión es inmensa. Los Timberwolves, liderados por un explosivo Anthony Edwards, han demostrado ser más profundos y organizados. La juventud, el dinamismo y la energía están de su lado, mientras los Lakers dependen de la experiencia, el talento individual y el corazón competitivo de LeBron.

¿La última gran batalla?

Cada vez que LeBron James pisa la cancha en estos playoffs, surge inevitablemente una pregunta: ¿estamos viendo sus últimos momentos como contendiente real al título? Aunque sigue rindiendo a niveles admirables, el tiempo no se detiene, y la carga de intentar sostener a todo un equipo en sus hombros puede ser demasiado pesada incluso para un ícono como él.

Por ahora, James se aferra a su filosofía de vida: no importa cuán oscura sea la situación, siempre hay una oportunidad para luchar. El Juego 5 será una prueba crucial no solo para las aspiraciones de los Lakers, sino también para el legado de un jugador que ha desafiado repetidamente las expectativas y ha escrito capítulos épicos de superación en la historia del baloncesto.

Porque si algo nos ha enseñado LeBron James en su carrera, es que mientras haya un mínimo de vida, nunca se debe dejar de creer.