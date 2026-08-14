LeBron James ha convertido el simple hecho de jugar un partido de temporada regular en un acontecimiento durante más de dos décadas. Desde que fue seleccionado con el primer puesto del Draft de 2003, su carrera ha estado acompañada por una expectativa excepcional: primero, comprobar si aquel fenómeno salido directamente de la escuela secundaria podía cumplir las enormes expectativas depositadas sobre él; después, observar si podía convertirse en el mejor jugador de la NBA y ganar múltiples campeonatos; y finalmente, seguir cada etapa de su trayectoria en Cleveland, Miami y Los Ángeles.

Ahora comienza una etapa completamente diferente.

A punto de iniciar su temporada número 24 en la NBA, James jugará con los Philadelphia 76ers después de abandonar a los Lakers. El movimiento sorprendió al mundo del baloncesto y coloca al veterano en un equipo que aspira a competir por el campeonato junto a Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid y V.J. Edgecombe, según el texto de referencia.

La posibilidad de que esta sea la última temporada de James añade todavía más importancia al calendario. Aunque firmó un contrato de dos años con Philadelphia y su retiro al finalizar la campaña no está confirmado, la temporada 2026-27 puede convertirse en una sucesión de momentos históricos.

Entre los 82 partidos del calendario, hay cuatro que sobresalen especialmente.

20 de octubre: el debut contra los Knicks

El primer partido de LeBron con Philadelphia ya sería extraordinario independientemente del rival. Pero enfrentarse a los New York Knicks en el Madison Square Garden durante la noche inaugural, el 20 de octubre, eleva considerablemente el interés.

La particularidad es que los Knicks celebrarán su ceremonia de campeonato. Se trata del equipo que llega como campeón defensor, después de conquistar su primer título en 53 años.

Para James, que llegará a la temporada con casi 42 años, el escenario representa una prueba inmediata. También tiene una carga simbólica: su objetivo al elegir Philadelphia fue incorporarse a un equipo con posibilidades de ayudarlo a conquistar un quinto campeonato, mientras que los 76ers arrastran el problema de no haber conseguido superar la segunda ronda pese a contar con un núcleo de talento importante.

Además, Knicks y 76ers mantienen una rivalidad histórica. La presencia de James en uno de los partidos más importantes de la primera jornada agrega otra dimensión a esa competencia.

25 de diciembre: regreso a Los Ángeles

Si existe una fecha especialmente asociada a LeBron durante la temporada regular, es Navidad. James ha sido una presencia habitual en los grandes partidos del 25 de diciembre, y en 2026 tendrá uno de los encuentros más cargados de narrativa.

Philadelphia visitará a los Los Angeles Lakers, el antiguo equipo de James, convirtiendo el partido en su regreso al escenario donde disputó los últimos años de su carrera.

El componente de revancha ya sería suficiente para convertirlo en un partido imprescindible, pero existe otro elemento extraordinario: Bronny James continuará en los Lakers.

Después de haber protagonizado con su padre el histórico escenario de un padre y un hijo compartiendo cancha en la NBA, ahora existe la posibilidad de verlos enfrentados.

El partido también servirá para medir la nueva identidad de los Lakers. James fue durante años uno de los principales líderes del equipo en anotación, creación de juego y liderazgo. Ahora, según el texto, Luka Doncic es la figura principal de Los Ángeles.

Por eso, el encuentro será tanto una revisión del pasado como una presentación del nuevo presente de ambas franquicias.

30 de enero: LeBron frente al equipo que no eligió

Durante la agencia libre, James habría considerado distintas posibilidades antes de decidirse por Philadelphia. Entre los principales equipos señalados como pretendientes estuvieron Golden State Warriors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers y Miami Heat, además de los 76ers.

Philadelphia terminó siendo su elección, pero Miami representa una alternativa particularmente significativa.

James ganó dos campeonatos con el Heat antes de abandonar el equipo para regresar a Cleveland. Por eso, una segunda etapa en Miami habría tenido un componente sentimental y deportivo considerable.

Además, el Heat incorporó durante el receso a Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP, lo que habría permitido imaginar una combinación entre Antetokounmpo, James y Bam Adebayo. Esa posibilidad, sin embargo, nunca pasó de ser hipotética.

Lo que sí ocurrirá es que James visitará Miami el 30 de enero de 2027.

Será, por tanto, un partido con una historia particular: el jugador que fue campeón allí regresará como integrante de una franquicia que eligió por encima del Heat.

11 de abril: ¿el último partido de temporada regular?

El cuarto encuentro tiene un valor diferente. No depende del rival ni de una rivalidad histórica, sino de lo que pueda significar para la carrera de James.

El 11 de abril de 2027, Philadelphia enfrentará a los Charlotte Hornets. Si James decide retirarse después de la temporada, ese partido podría convertirse en su última aparición en una fase regular de la NBA.

No existe certeza de que vaya a ocurrir. El contrato de dos años firmado con Philadelphia deja abierta la posibilidad de que continúe. Pero el simple hecho de que James esté entrando en su temporada 24 hace que cada récord y cada aparición tengan un peso histórico.

Actualmente suma 1,622 partidos de temporada regular, la mayor cantidad en la historia de la NBA. Son 11 más que Robert Parish, quien ocupa el segundo lugar. James ampliará esa ventaja durante la campaña 2026-27.

Una temporada que puede ser mucho más que baloncesto

Los cuatro partidos seleccionados representan cuatro dimensiones diferentes de esta nueva etapa.

Nueva York será el debut y la primera gran prueba. Los Ángeles será el regreso a casa y el reencuentro con los Lakers y Bronny. Miami representará el encuentro con uno de los equipos que pudo haber elegido. Y Charlotte podría convertirse en el último capítulo de una carrera extraordinaria en temporada regular.

Todo ello ocurre mientras Philadelphia apuesta por una combinación de experiencia y talento para intentar competir por el campeonato.

La incógnita central, sin embargo, permanece: ¿cuánto baloncesto le queda a LeBron James?

No hay una respuesta definitiva. Lo único seguro es que la temporada 2026-27 ofrece una oportunidad excepcional para observar al jugador que lleva desde 2003 convirtiendo sus partidos en acontecimientos. Y si finalmente esta fuera su última campaña, algunas de estas fechas podrían pasar de ser simplemente partidos destacados a convertirse en capítulos finales de una de las carreras más extensas y trascendentes de la historia de la NBA.