La venta de los Los Angeles Lakers volvió a abrir una pregunta inevitable alrededor de una de las mayores figuras de la historia de la franquicia: ¿qué habría ocurrido con LeBron James si el cambio de propietario se hubiera producido antes de que el astro decidiera su futuro en la agencia libre?

La respuesta, de acuerdo con la información citada por Dave McMenamin de ESPN, apunta a que probablemente no habría cambiado demasiado el desenlace. La decisión de James de abandonar Los Ángeles habría estado determinada principalmente por razones deportivas, aunque una relación diferente con los nuevos propietarios sí pudo haber influido, al menos parcialmente, en el proceso.

El miércoles se conoció que el multimillonario Mark Walter vendió su participación mayoritaria en los Lakers a Bob Iger y Josh Kushner, apenas un año después de haber asumido el control mayoritario de la organización. El movimiento generó interrogantes no solo por sus dimensiones económicas y empresariales, sino también por lo que pudo significar para las decisiones deportivas recientes de una franquicia acostumbrada a vivir bajo el foco permanente de la NBA.

La comunicación pudo ser distinta, pero el baloncesto mandaba

La cuestión central no parece estar relacionada con una eventual falta de respeto o confianza entre James y Walter. Más bien, el punto de discusión sería la naturaleza de la relación entre el jugador y quienes manejaban la organización.

Una fuente citada por McMenamin planteó que la comunicación con Iger y Kushner podría haber sido mejor que con Walter y que simplemente habría existido una relación diferente. Sin embargo, la misma fuente dejó claro que el componente deportivo era el factor determinante.

Ese matiz resulta fundamental. Una modificación en la propiedad puede cambiar la manera en que una estrella se siente escuchada, pero difícilmente puede solucionar por sí sola las dudas que tenga un jugador sobre el rumbo competitivo de un equipo.

En el caso de LeBron, ese elemento habría pesado más que cualquier cuestión empresarial.

James había disputado sus últimos ocho años con los Lakers, convirtiendo ese período en la etapa más larga que ha pasado consecutivamente con una misma franquicia durante su carrera. Sin embargo, después de finalizar su contrato, tomó la decisión de continuar su trayectoria en la agencia libre y unirse a los Philadelphia 76ers.

La salida, por tanto, representa algo más profundo que un simple cambio de camiseta: supone el final de una de las asociaciones más importantes de la NBA contemporánea.

El verdadero problema: convencer a una estrella con argumentos deportivos

Para comprender la decisión de LeBron hay que separar dos cuestiones que pueden parecer relacionadas, pero no necesariamente lo están: quién controla una franquicia y qué proyecto deportivo ofrece esa franquicia.

Iger y Kushner podrían haber ofrecido una relación más cercana o una comunicación diferente. Pero para un jugador del calibre de James, especialmente en la etapa final de su carrera, la estructura competitiva del equipo constituye un elemento decisivo.

La pregunta fundamental no era solamente quién estaba sentado en la oficina principal, sino qué podían ofrecer los Lakers para mantenerse como un aspirante real.

Y ahí aparece el cambio de ciclo.

La franquicia ya tiene un nuevo rostro deportivo: Luka Doncic. El esloveno se encuentra ahora en el centro del proyecto y ya manifestó públicamente su deseo de reunirse con Iger y Kushner para continuar impulsando a los Lakers hacia la pelea por los primeros lugares.

Además, Doncic firmó una extensión la temporada pasada y permanece bajo contrato, como mínimo, hasta la campaña 2028-29, cuando tendrá una opción de jugador.

Los Lakers ya están entrando en la era Doncic

La salida de James obliga a interpretar el presente de los Lakers desde otra perspectiva. Durante años, LeBron fue el eje alrededor del cual giraban las expectativas de la organización. Ahora esa responsabilidad recae principalmente sobre Doncic.

Esto también explica por qué la venta de la franquicia no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de lo que pudo haber ocurrido con James. El verdadero desafío para los nuevos propietarios será determinar si pueden construir alrededor de Doncic un equipo suficientemente competitivo para transformar su enorme talento individual en aspiraciones sostenibles.

La diferencia es importante. Con LeBron, los Lakers estaban gestionando los últimos capítulos de una carrera histórica. Con Doncic, el horizonte es mucho más prolongado.

Por eso, aunque la llegada anticipada de Iger y Kushner quizá habría permitido una comunicación diferente con James, la información disponible apunta a que no fue la venta de los Lakers la que provocó su salida. El factor decisivo habría sido el proyecto deportivo.

Y esa conclusión también coloca una responsabilidad considerable sobre los nuevos dueños. Si la franquicia quiere evitar que la salida de LeBron se convierta en el inicio de un período de transición prolongado, tendrá que demostrar que puede construir alrededor de Doncic un equipo capaz de competir por los objetivos que históricamente se esperan de los Lakers.

La era de LeBron terminó. La de Doncic apenas comienza. Y para Iger y Kushner, el verdadero examen no será explicar por qué James se marchó, sino demostrar que el futuro de los Lakers puede ser lo suficientemente atractivo para que su nueva estrella quiera quedarse y ganar.