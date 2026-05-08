Jugar contra los Thunder de Oklahoma City ya es difícil de por sí. Hacerlo con los árbitros en contra — o al menos con esa percepción — lo hace aún más complicado. En el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Oeste, los Lakers de Los Ángeles decidieron que no se iban a quedar callados.

LeBron James estuvo a punto de recibir una técnica. Su entrenador JJ Redick sí la recibió. Y el mensaje de Los Ángeles fue claro desde el primer cuarto: no van a dejar pasar nada.

La jugada que encendió todo

En los primeros minutos del primer cuarto, LeBron James penetró por la línea de fondo contra Luguentz Dort, giró y anotó sobre la marca tardía de Jaylin Williams — incluyendo un golpe evidente del jugador de los Thunder.

Los árbitros no pitaron la falta. No hubo tiro adicional. Y LeBron no lo tomó bien.

En lugar de regresar a defender, James se quedó parado en la cancha mirando fijamente al árbitro Mark Lindsay con una expresión que no necesitaba palabras. Una demostración de frustración que, en cualquier otra circunstancia, hubiera resultado en una técnica inmediata.

Esta vez, se salvó.

LeBron James was IRATE after the refs missed a clear and-1 foul on him on this play 😳pic.twitter.com/fuCh2lskJV — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 8, 2026

Redick no tuvo la misma suerte

El entrenador JJ Redick no fue tan afortunado. El técnico de los Lakers también expresó su descontento con el arbitraje en los primeros minutos y recibió una falta técnica del árbitro Ben Taylor — una señal de que el ambiente en la cancha estaba caldeado desde temprano.

La segunda discusión de LeBron

La cosa no quedó ahí. Más adelante en el primer cuarto, LeBron tuvo otra conversación animada con los árbitros, esta vez con el árbitro principal John Goble. Una segunda interacción que volvió a poner a James en el límite de la técnica sin llegar a recibirla.

A los 41 años, LeBron sabe que no puede absorber el contacto físico de la misma manera que en sus años de mayor explosividad. Por eso, cada falta no pitada tiene un peso mayor — y él lo sabe.

What do you think LeBron James was talking to the ref about here? 🤔 (via @JoelXLorenzi)pic.twitter.com/u8b1Q9WWdY — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 8, 2026

La estrategia detrás de la protesta

LeBron también entiende que protestar ante los árbitros es parte del juego. Hacer que los oficiales sean conscientes de las jugadas, crear un registro mental en su cabeza, intentar que la próxima decisión caiga de tu lado — es una táctica tan antigua como el baloncesto mismo.

Y en el contexto de esta serie, donde los Thunder son favoritos aplastantes y los Lakers no tienen a Luka Dončić, cada punto y cada posesión cuentan el doble.

Los Lakers, sorprendiendo al descanso

A pesar de todo, los Lakers llegaron al descanso ganando 58-57 — un resultado que nadie esperaba dado el dominio de Oklahoma City en el Juego 1. Sin Dončić, con LeBron cargando el equipo solo y con el arbitraje como tema de conversación, Los Ángeles estaba compitiendo.

El problema es que el partido no se gana en el descanso. Y en la segunda mitad, los Thunder encontraron la manera de imponer su voluntad física — exactamente como SGA describió después del partido.

El Juego 3: de vuelta en Los Ángeles

La serie se traslada ahora al Crypto.com Arena de Los Ángeles para el Juego 3 este sábado. Los Lakers necesitan ganar en casa para evitar caer en un hoyo de 0-3 del que prácticamente nadie regresa en los playoffs de la NBA.

LeBron seguirá peleando. Seguirá protestando cuando lo considere necesario. Y seguirá siendo el corazón de un equipo que, contra todo pronóstico, todavía cree.