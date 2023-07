LeBron sigue de cerca el Mock Draft de 2024 para saber quien drafteará a su hijo El Rey está decidido a jugar con Bronny en lo que, para muchos, sería el último deseo de su carrera

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Apenas terminó la ceremonia del Draft de la NBA 2023 comenzó oficialmente la temporada. Pero si bien la acción no arrancará hasta octubre, los scouts de cada uno de los equipos no se detienen y ya están observando de cerca a los proyectos del año que viene. Y entre ellos, hay uno muy particular: el hijo de LeBron James.

Lebron James Jr., mejor conocido como “Bronny”, decidió hace un par de meses que jugará para la USC (Universidad del Sur de California) en lo que será su primer año universitario. Por eso mismo, el joven de dieciocho años, será elegible para el Draft de 2024, siendo una de las principales atracciones de la nueva camada de jugadores.

Y en los primeros reportes simulados (“Mocks”, en inglés), los expertos ya tienen un posible candidato para que el hijo del Rey llegue a la NBA. Si bien no hay nada confirmado y las simulaciones se basan en simples escpeculaciones acerca del posible rendimiento de cada equipo, Bronny podría ser elegido con el pick 17, elección que recaería en Atlanta Hawks, que posee esa elección de primera ronda vía Sacramento.

Tras conocer esta información LeBron James reaccionó en sus redes sociales ante la posibilidad: “¡Bueno, ATL, la pandilla James estará llegando!”. La estrella de los Atlanta Hawks, Trae Young, no dudó en reaccionar también ante la posibilidad y comentó “Hablamos pronto”, Sin duda sería interesante ver el accionar de ambos jugadores defendiendo a un mismo equipo.

De todas formas, el deseo de LeBron no es compartir equipo con su hijo, sino simplemente estar en el mismo court que él. Así lo expresó a la prensa hace tiempo: “Necesito estar en la cancha con mi hijo, tengo que estar en la cancha con Bronny. Ya sea con el mismo uniforme o un enfrentamiento contra él. Pero me encantaría hacer todo el asunto de Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. Seguro que eso sería lo ideal”, expresó el alero de lso Lakers.