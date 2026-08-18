Las valoraciones de NBA 2K27 vuelven a demostrar que, en el baloncesto, ponerle una cifra al talento de un jugador puede ser casi tan polémico como elegir al mejor de la liga. El videojuego presentó su listado de los 100 jugadores mejor valorados y, como suele ocurrir cada año, algunas calificaciones ya provocaron cuestionamientos entre los aficionados.

Entre los casos que más llaman la atención aparecen LeBron James y Cooper Flagg, aunque por razones diferentes. Mientras el veterano superestrella parece conservar una valoración demasiado elevada para su momento actual, el joven de los Dallas Mavericks representa el extremo contrario: una calificación que refleja las enormes expectativas depositadas sobre un jugador que apenas comienza su carrera.

El caso de LeBron resulta especialmente interesante porque obliga a separar dos conceptos que con frecuencia se mezclan: la grandeza histórica de un jugador y su nivel actual.

James entra en su temporada número 24 y continúa siendo uno de los nombres más importantes de la NBA. Su currículum prácticamente no admite discusión: cuatro premios de Jugador Más Valioso, cuatro campeonatos y 22 selecciones al Juego de Estrellas lo colocan entre las figuras más importantes de todos los tiempos.

Sin embargo, NBA 2K27 le asignó una valoración general de 91, suficiente para situarlo como el decimosexto jugador mejor valorado de la liga.

Ahí aparece el debate.

La temporada anterior de LeBron estuvo lejos de sus estándares históricos. Promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, cifras que siguen siendo excelentes para cualquier jugador, pero que representan registros cercanos a los peores de su carrera y que no se veían desde sus primeros años en la NBA.

El problema no es afirmar que James dejó de ser un jugador extraordinario. El verdadero cuestionamiento es si su rendimiento actual justifica colocarlo por encima de otros jugadores que atraviesan su mejor momento competitivo.

El propio ranking ofrece un punto de comparación evidente: Jaylen Brown y Joel Embiid aparecen inmediatamente después de James.

Brown viene de conquistar el campeonato de la NBA y de protagonizar la mejor temporada estadística de su carrera, con 28.7 puntos por encuentro, además de terminar cuarto en anotación en la liga. Desde una perspectiva estrictamente relacionada con el rendimiento reciente, existe un argumento razonable para considerar que debería estar por encima de LeBron.

Embiid plantea una discusión diferente. El pívot fue MVP hace apenas unos años y continúa siendo capaz de combinar anotación, creación ofensiva y protección del aro a un nivel excepcional para un jugador de su tamaño. Su principal interrogante está relacionado con su disponibilidad y los problemas físicos, pero el criterio de NBA 2K, según el análisis presentado, no descuenta necesariamente esos problemas de salud en su valoración.

Por eso, una posibilidad defendible sería que LeBron apareciera en los 80 altos, una valoración que seguiría reconociendo su extraordinaria carrera sin colocarlo artificialmente entre los mejores jugadores actuales.

Y aquí aparece el otro gran debate: Cooper Flagg.

El joven talento representa una situación completamente distinta. A diferencia de LeBron, cuya valoración puede cuestionarse por lo que ya no produce al mismo nivel que antes, Flagg genera interrogantes porque el videojuego debe decidir cuánto valorar lo que ya demostró y cuánto incorporar de lo que se espera que llegue a ser.

El fenómeno alrededor de Flagg refleja una característica cada vez más importante de la NBA moderna: las expectativas pueden crecer a una velocidad extraordinaria. Un jugador joven puede convertirse rápidamente en una estrella mediática incluso antes de acumular suficientes temporadas que permitan establecer con precisión su verdadero techo.

Eso convierte los rankings de videojuegos en algo más que una simple lista de números. También funcionan como una interpretación del momento de la liga.

El problema aparece cuando una valoración mezcla demasiados elementos: rendimiento reciente, reputación, potencial, trayectoria y percepción pública. En el caso de LeBron, el peso de una carrera histórica puede estar influyendo en una valoración que debería medir principalmente al jugador actual. En el caso de Flagg, el potencial puede empujar la cifra hacia arriba antes de que exista una muestra comparable con la de las grandes estrellas consolidadas.

En definitiva, NBA 2K27 vuelve a plantear una pregunta que trasciende al videojuego: ¿qué significa realmente ser mejor que otro jugador? Si se mide exclusivamente el presente, LeBron probablemente debería retroceder posiciones. Si se incorpora su capacidad diferencial y su trayectoria, mantenerlo entre los mejores resulta más comprensible.

Y con Flagg ocurre lo contrario: la discusión no consiste tanto en saber si será una estrella, sino en determinar cuánto de esa futura estrella debe reflejarse ya en su valoración actual.

Los números pueden parecer objetivos, pero detrás de cada uno existe una interpretación. Y precisamente por eso los rankings de NBA 2K siguen generando tanta discusión antes incluso de que comience una nueva temporada.