Llegada a Philadelphia afecta legado de LeBron como GOAT La decisión de LeBron James de unirse a los 76ers abrió un nuevo debate sobre su legado y alimentó las comparaciones con Michael Jordan y Kobe Bryant.

La decisión de LeBron James de continuar su histórica carrera con los Philadelphia 76ers no solo modificó el panorama de la NBA de cara a la temporada 2026-27. También reabrió uno de los debates más recurrentes de la liga: ¿hasta qué punto las decisiones de un jugador influyen en su candidatura como el mejor de todos los tiempos?

Stephen Jackson tiene una respuesta contundente. El exjugador considera que el movimiento de LeBron a Philadelphia perjudica su caso en la discusión por el título de GOAT, especialmente porque entiende que el cuatro veces campeón de la NBA eligió incorporarse a un equipo que ya estaba construido para competir por el campeonato en lugar de asumir un desafío mayor.

Jackson expuso su postura durante una aparición en el podcast All The Smoke, donde comparó indirectamente la decisión de James con lo que, en su opinión, habrían hecho Michael Jordan o Kobe Bryant en una situación similar.

“Con toda la conversación sobre el GOAT comparándolo con Michael y Kobe, volver a Cleveland era el único movimiento que tenía sentido para mantenerlo en esa conversación”, sostuvo Jackson. A su juicio, incorporarse a un equipo que ya está preparado para luchar por el campeonato no representa el mismo nivel de desafío individual.

La crítica no cuestiona necesariamente la capacidad actual de James, sino el contexto en el que está intentando añadir otro capítulo a su legado.

Philadelphia representa una oportunidad inmediata

LeBron, de 41 años, afrontará la temporada 2026-27 con la posibilidad de conquistar un quinto campeonato. El veterano firmó con Philadelphia un contrato de dos temporadas que incluye una opción de jugador para el segundo año, una decisión que también podría llevarlo a disputar las temporadas 24 y 25 de su carrera.

La longevidad por sí misma constituye uno de los elementos más extraordinarios de su trayectoria. Sin embargo, para Jackson el problema está en que la elección de Philadelphia no encaja con la idea de un jugador que todavía pretende demostrar que es el mejor de todos los tiempos.

El contexto competitivo de los 76ers hace que la decisión resulte todavía más interesante.

Philadelphia terminó la temporada regular 2025-26 con marca de 45-37 y ocupó el séptimo puesto de la Conferencia Este. A pesar de su posición en la clasificación, el equipo consiguió protagonizar una de las remontadas más llamativas de los playoffs al superar a Boston Celtics después de comenzar la serie con desventaja de 3-1.

El recorrido terminó en las semifinales de conferencia, donde los 76ers fueron barridos en cuatro partidos por los New York Knicks.

La organización reaccionó durante el receso con una remodelación importante de su plantilla. Además de LeBron, Philadelphia incorporó a Jaylen Brown y reforzó el perímetro con Anfernee Simons y Kentavious Caldwell-Pope.

Es precisamente ese contexto el que alimenta el argumento de Jackson: LeBron no llega a un proyecto en reconstrucción, sino a una plantilla que, al menos sobre el papel, tiene suficientes recursos para aspirar al campeonato.

El desafío para LeBron será convertir el talento en un título

La crítica de Jackson, sin embargo, también plantea una cuestión difícil de ignorar. Si Philadelphia ya tenía una base competitiva y posteriormente añadió a James, Brown y otros jugadores importantes, la presión sobre el veterano será inmediata.

LeBron no necesita demostrar que todavía puede producir a un nivel extraordinario. Sus números de la temporada pasada son una prueba suficiente.

En 60 partidos de la campaña 2025-26, promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes por encuentro. En los playoffs elevó su producción hasta 23.2 puntos, 7.3 asistencias y 6.7 rebotes por partido.

Esos números muestran que, incluso a los 41 años, continúa siendo capaz de tener una influencia importante en ambos lados del juego ofensivo y de asumir responsabilidades de estrella.

Por eso, el debate alrededor de su llegada a Philadelphia no gira exclusivamente sobre si puede seguir siendo productivo. La verdadera discusión es qué significará ese movimiento para la percepción de su legado.

Jordan, Kobe y el peso de la dificultad

Las comparaciones con Michael Jordan y Kobe Bryant han acompañado a LeBron durante buena parte de su carrera. Cada decisión importante se ha convertido en combustible para esa discusión.

Jackson considera que regresar a Cleveland habría sido una alternativa más coherente con el estándar que, según él, debería exigirse a un jugador que pretende ser considerado el GOAT.

La referencia a Cleveland tiene especial importancia porque la narrativa alrededor de LeBron siempre ha estado estrechamente ligada a los desafíos que ha asumido durante su carrera. Para Jackson, regresar allí habría significado enfrentarse a un escenario diferente al de incorporarse directamente a un conjunto con aspiraciones inmediatas de campeonato.

No obstante, la discusión también demuestra lo complicado que resulta evaluar un legado exclusivamente a partir de las decisiones de agencia libre. El éxito de LeBron en Philadelphia, si llega, también tendrá que ser medido por lo que haga sobre la cancha.

Si los 76ers consiguen convertirse en contendientes reales y finalmente alcanzan el campeonato, el argumento de quienes defienden su candidatura al GOAT tendrá un nuevo elemento a su favor: otro título conseguido en una etapa avanzada de una carrera extraordinariamente larga.

Philadelphia también asume un riesgo

El movimiento tampoco debe analizarse únicamente desde la perspectiva de LeBron. Los 76ers están apostando por una plantilla diseñada para competir inmediatamente.

El equipo no solo incorporó a James y Jaylen Brown. También añadió profundidad con Simons y Caldwell-Pope, aumentando las alternativas disponibles para una temporada en la que las expectativas serán considerablemente mayores.

Después de haber eliminado a Boston y haber caído posteriormente ante New York, Philadelphia entra ahora en una temporada en la que el margen para considerar aceptable una eliminación temprana será mucho menor.

La presencia de LeBron cambia la percepción del equipo. Ya no se trata simplemente de un conjunto que intenta avanzar en los playoffs: ahora existe una expectativa explícita de luchar por el título.

Y ahí estará una de las grandes pruebas del proyecto.

El debate por el GOAT no terminará en Philadelphia

La llegada de LeBron a los 76ers probablemente no resolverá el debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos. Al contrario, puede añadir un nuevo capítulo a una discusión que lleva años dividiendo a los aficionados.

Para Stephen Jackson, la elección de Philadelphia representa una desventaja porque entiende que LeBron optó por un camino demasiado favorable en lugar de buscar un desafío mayor. Para sus defensores, la respuesta estará en los resultados.

LeBron tendrá 41 años y afrontará las temporadas 24 y potencialmente 25 de su carrera con la posibilidad de conseguir otro campeonato. Sus estadísticas de 2025-26 demuestran que todavía puede producir a nivel de estrella.

Ahora tendrá que hacerlo con una nueva camiseta y dentro de un equipo que ha construido un proyecto ambicioso a su alrededor.

La cuestión, por tanto, no será solamente si LeBron puede ganar otro título. También será cómo se interprete el camino utilizado para conseguirlo.

En una carrera donde prácticamente cada logro ha terminado formando parte del debate sobre el GOAT, Philadelphia será otra prueba. Y, para Jackson, una prueba que LeBron comienza con una pequeña desventaja en la discusión histórica.