¿Llegará Vasa Micic a la NBA? Reportan que visitó Oklahoma para quedarse La estrella de la Euroliga podría dar el salto a Estados Unidos y ya se entrevistó con el Thunder, quien lo obtuvo en el Draft de 2014

El Draft de 2014 fue muy importante para Serbia. Tres nombres importantes del baloncesto de ese país fueron escogidos en la segunda ronda de la ceremonia, pero solo uno tuvo un desembarco oficial en la NBA. Hasta ahora. Al caso mundialmente conocido de Nikola Jokic, dos veces MVP de la NBA y actual campeón (con el MVP de las Finales incluido), se suma los de dos nombres que tambien son moneda corriente en las convocatorias del seleccionado balcánico.

Nemanja Dangubic y Vasilje Micic también eran compañeros de Jokic en el Mega Vizura de Belgrado y fueron escogidos en el puesto 52 y 54 respectivamente, ambos por Philadelphia 76ers. Pero, a diferencia de su compatriota de los Denver Nuggets, ninguno de los dos tuvo la posibilidad de debutar en la mejor liga de baloncesto. Pero eso puede cambiar.

La hora de ver jugando a Vasilje Micic en la NBA puede por fin haber llegado. Según asegura desde la prensa turca, el base ha viajado desde el Anadolu Efes, equipo donde brilla actualmente, a Oklahoma para reunirse con los Thunder, la franquicia que ostenta sus derechos. Las conversaciones sobre un posible trato podrían empezar después del draft, que se celebrará en la noche del próximo jueves, 22 de junio.

Cabe destacar que el Thunder se hizo con sus derechos en 2020 en un intercambio que incluyó al tirador Danny Green. El serbio de 29 años estuvo a punto de dar el salto a la NBA el pasado verano, en el que Oklahoma y el MVP de la Euroliga estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo que finalmente no se cristalizó.

“Si voy a la NBA no va a ser por dinero, lo que estoy buscando es una oportunidad en un equipo. No voy a ir a mostrar a nadie que puedo driblar, que puedo tirar, tengo 28 años. El principal problema es la confianza del equipo en mí. Hablando con Oklahoma, ellos tienen mis derechos y tengo el deseo de ir allí, pero nuestras opiniones están en conflicto. Ellos quieren desarrollar jugadores y construir un equipo joven con los magníficos chicos que tienen allí. Quizá no hay espacio para mí”, argumentó Vasa a la prensa en su momento.

Aunque aún no está claro si Micic se unirá al Thunder para formar una interesante pareja de guardias junto a Shai Gilgeous-Alexander, o si será utilizado como un activo comercial, la opción sigue en consideración para Oklahoma. En la temporada pasada de la Euroliga, Micic promedió 16 puntos, 3.2 rebotes y 5.4 asistencias. Su capacidad para anotar y crear juego lo convierte en un activo valioso para cualquier equipo de la NBA. El futuro de Micic en la liga estadounidense aún está por determinarse, pero su talento y potencial son indiscutibles.