Lluvia de críticas al NBA 2k24 tras su lanzamiento con récord negativo en Steam La comunidad de NBA 2K en PC ha cargado contra los responsables del juego por no actualizar la versión de ordenadores a la nueva generación

Cuatro días después de su lanzamiento, poco han tardado los jugadores de PC en mostrar su enfado con NBA 2K24, y es que un año más, los usuarios de compatible se sienten agraviados. Tanto, que han convertido al simulador baloncestístico de esta temporada en nada menos que el segundo juego peor valorado de la historia de Steam, solo “superado” por Overwatch 2.

Estrenado el pasado 8 de septiembre, NBA 2K24 acumula ya más de 2.500 críticas de los usuarios y el 90% de ellas son negativas. Acuerdo abrumador en contra de la última entrega del simulador baloncestístico de 2K Sports. El enfado está motivado por el descuido al que ha sido sometido la versión de PC en los últimos años. Aunque PS5 y Xbox Series se estrenaron en 2020, la edición para ordenadores todavía no se ha adaptado a la nueva generación.

Pero como es de costumbre en las últimas ediciones, no es ni mucho menos el único motivo, y es que la polémica con los micropagos continúa, habiéndose establecido un modelo de negocio nuevo en el modo My Team, y con la presencia de pases de temporada de pago. Sin embargo, esto en principio no repercute en gran medida, ya que los extras son básicamente potenciadores de experiencia y objetos estéticos.

El hecho de que NBA 2K24 esté creado para PC utilizando como modelo las consolas de la anterior generación no solo provoca que esté varios pasos por detrás de sus ‘hermanos mayores’ de PS5 y Xbox Series. También hace que la nueva entrega sea casi idéntica a la anterior, sintiéndose más como una actualización de plantillas que como un nuevo videojuego. Pese a ello, el precio de venta al público no se ha modificado.

Muchos miembros de la comunidad esperaban que este fuera el año en el que 2K Sports daría el salto en lo referido a su ambición en PC. Casi todos los títulos deportivos han hecho ya los deberes, incluidos juegos de la misma desarrolladora como WWE 2K23. En ese sentido, el cabreo de los fans está motivado también por las comparaciones. Mientras que comunidades como la de EA Sports FC olvidaron los problemas en la versión de ordenador el pasado año, ellos todavía deben conformarse con una versión que ni siquiera se acerca a las mejores expectativas.

NBA 2K24 ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, y como vimos antes, hay funciones que solo disfrutaremos en las versiones para las nuevas consolas. Algo doloroso si tenemos en cuenta que el baloncesto es uno de los tres deportes más populares del mundo.