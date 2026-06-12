El colapso del cuarto partido dejó a San Antonio contra la pared en las Finales de la NBA 2026. Para forzar el regreso de la serie a Nueva York, la franquicia texana necesita apelar a la resistencia física de Victor Wembanyama y activar el libreto de los históricos batacazos de la liga.
Aguas inexploradas y el peso de la historia grande
El amargo sabor de ver cómo una ventaja de 27 puntos al descanso se derretía por completo en el parqué del Juego 4 ya es cosa del pasado. La fisonomía de las Finales de la NBA ha colocado a los San Antonio Spurs en un escenario donde no hay mañana: están obligados a ganar tres partidos consecutivos si quieren arrebatarle el anillo de campeones a los New York Knicks de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.
La estadística histórica de la liga en series de postemporada es un balde de agua fría: los equipos que caen en un bache de 1-3 solo logran remontar el camino en 15 de 288 oportunidades, apenas un 5% de efectividad. Sin embargo, la actual campaña de 2026 ha demostrado ser una anomalía absoluta en los tableros analíticos. Ese porcentaje escaló desde un 4% gracias a que dos franquicias ya lograron la hazaña en la primera ronda de estos mismos playoffs: los Philadelphia 76ers (ante los Celtics) y los Detroit Pistons (frente al Magic).
El espejo de Detroit y Philadelphia: Exprimir a las súper estrellas
Para que San Antonio pueda convertirse en el tercer equipo que sale del hoyo esta temporada, el entrenador Mitch Johnson debe calcar la fórmula utilitaria empleada por los Pistons de Cade Cunningham en la primera ronda.
El plan de vuelo para obrar el milagro se reduce a tres directrices innegociables:
Minutos de Grandes Ligas para los líderes: En el caso de Detroit, Cunningham anotó más de 30 puntos en los últimos tres choques de vida o muerte prácticamente sin pisar el banco de suplentes, promediando entre 39 y 44 minutos por noche. El veterano Tobias Harris le escoltó en la fisonomía anotadora para forzar el Juego 7.
Cerrar el espacio aéreo: Quienes no aportaron en las redes para los Pistons dominaron la pintura. Jalen Duren y Ausar Thompson garantizaron segundas oportunidades capturando el rebote en cada una de las tres victorias consecutivas.
Cero posesiones de descanso: En Philadelphia, la dupla de Tyrese Maxey y Joel Embiid arrastró al resto del quinteto titular a jugar tramos extenuantes, aprovechando además un bajón repentino en la puntería perimetral de Boston (una suerte similar a la que necesitan los Spurs tras ver el festival de triples que les encajó Nueva York en la segunda mitad del Juego 4).
El fantasma de los Cavaliers de 2016 y el reto de “El Alien”
Superar un 1-3 en las Finales de la NBA es una anomalía que el planeta baloncesto solo ha presenciado una vez en la historia de la civilización: el milagro de LeBron James y los Cleveland Cavaliers en 2016. Aunque estos jóvenes Spurs no tienen de frente a una máquina de 73 victorias como aquellos Warriors de Stephen Curry, sí encaran a unos Knicks inspirados que han ganado 14 de sus últimos 15 compromisos en estos playoffs.
Para emular el ADN de aquel Cleveland, la responsabilidad absoluta recae sobre los hombros de Victor Wembanyama. En los cruciales Juegos 5 y 6 de 2016, LeBron James explotó con partidos back-to-back de 41 puntos, liderando a su escuadra en asistencias, robos y tapones, cometiendo apenas tres pérdidas en 86 minutos sobre el parqué. En el decisivo Juego 7, “El Rey” disputó 47 de los 48 minutos reglamentarios, cerrando la puerta a cualquier parcial favorable para el rival durante su ausencia.
Ahí radica el verdadero dilema físico para los texanos: Wembanyama solo ha jugado 40 o más minutos en nueve partidos a lo largo de toda su carrera profesional, y jamás lo ha hecho en noches consecutivas. Exigirle ese nivel de despliegue a un atleta de su estatura en el partido número 100 de la temporada —y con los Spurs registrando una marca negativa de 3-4 este año cuando Wemby supera la barrera de los 40 minutos— es una apuesta de altísimo riesgo.
Ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado las Finales tras perder los dos primeros encuentros en su propia casa. Si los Spurs quieren forzar el regreso de la cartelera al Madison Square Garden y evitar que la República Dominicana celebre el campeonato de Karl-Anthony Towns este mismo sábado, Wembanyama tendrá que activar su versión más dominante de ciencia ficción y demostrar por qué se le etiqueta como el heredero directo de la fisonomía de Tim Duncan y LeBron James.