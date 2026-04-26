Los 3 candidatos que suenan para apagar el fuego tras el despido de Alex Cora Los Red Sox mandaron a Alex Cora para su casa y el mundo del béisbol está en shock. Con un manager interino ya en el puesto, la gerencia busca un líder que devuelva la gloria a Boston. Desde un "viejo conocido" hasta un padre que podría enfrentar a su hijo en el Bronx, ¿quién se quedará con el puesto más caliente de la MLB?

Si sigue a los Red Sox de Boston, siéntese antes de seguir leyendo. En una decisión que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, los Medias Rojas despidieron a Alex Cora, el hombre que les dio el anillo en 2018. Tras un arranque de temporada para el olvido, la gerencia decidió que ocho temporadas y 620 victorias no eran suficientes para salvarle el pellejo.

Por ahora, han puesto a Chad Tracy (quien dirigía la sucursal Triple-A) como interino, pero el “juidero” en Boston es real: están buscando un nombre de peso. Aquí te presentamos los tres candidatos que están en la “tómbola” para heredar el puesto:

1. Chad Tracy: El hombre de la casa

Tracy no es un desconocido para los muchachos. Ha sido el manager en Triple-A desde 2022 y conoce a los prospectos de Boston como la palma de su mano. Al estilo de lo que hicieron los Blue Jays con John Schneider (quien subió con Vladimir Guerrero Jr.), Tracy tiene la ventaja de que ya tiene la confianza de los jóvenes que hoy suben al “Big Show”. Si logra conectar rápido y ganar un par de series, el título de “interino” se le podría quitar pronto.

2. George Lombard: El morbo del Red Sox vs. Yankees

Este es el nombre que tiene a todos los analistas hablando. Actualmente es el coach de banca de los Tigers y ganó un anillo con los Dodgers en 2020. Pero lo que realmente pone la piña agria es que su hijo, George Lombard Jr., es uno de los mejores prospectos de… ¡los Yankees de Nueva York! ¿Se imaginan el drama de un padre dirigiendo a Boston contra su propio hijo vestido de Yankee? Eso sería cine puro en el Fenway Park.

3. J.D. Martínez: ¿De bateador designado a jefe del dugout?

¡Atención a este “palo”! J.D. Martínez fue pieza clave del campeonato de 2018 y es adorado en Boston. Tras retirarse, se metió de lleno en las operaciones de béisbol con los Mets, lo que indica que el hombre no puede vivir sin el juego. Martínez siempre fue visto como un “coach dentro del terreno” por su disciplina y estudio del bateo. Sería una apuesta arriesgada, pero con un carisma que pondría a la fanaticada de su lado desde el primer día.

¿Usted cree que los Red Sox hicieron bien en botar a Cora o es que la gerencia no le dio los peloteros necesarios para ganar?