Los 76ers tienen más culpa que Joel Embiid

“¿Por qué le diste al tipo un pase de prensa?”, comenzó Martin. “Esto fue el viernes, la entrevista que hizo fue el viernes. Tocaron el sábado, ¿por qué le diste al maldito tipo un pase de prensa? ¿Por qué, por qué, por qué? Entonces, ¿por qué ponerlo en esa situación?”

“Les han quitado el pase de prensa a gente por menos dinero”, continuó Martin. “(Embidd) ya había hecho una declaración y había llamado al hombre por su nombre. Joel lo llamó por su nombre el viernes. ¿Te das la vuelta y no le revocas el pase de prensa al día siguiente? ¡Vamos, hombre! Tenemos que hacerlo mejor. ¡Lo pusiste en la situación para que esto sucediera!”

Los 76ers han invertido 190 millones de dólares en Embiid y no lo están protegiendo de cosas que se pueden evitar, según Martin. Todo empezó con los mensajes y las decisiones sobre la participación de Embiid en los Juegos Olímpicos.

“Philly, no le impidieron participar en los Juegos Olímpicos, debieron haberlo hecho”, afirmó Martin. “Definitivamente debieron haberlo hecho. Podrían intervenir. Le están pagando. La gente quiere decir ‘Oh, no tuviste voz’, pero sí tuvieron voz. (Los 76ers) sí la tuvieron. Es esto o esto. Dale un ultimátum en este momento en particular. Estamos tratando de ganar aquí, debiste haberlo dejado tranquilo este verano, creo firmemente en eso”.

Los 76ers intentan sobrevivir sin Joel Embiid

Joel Embiid fue suspendido por tres partidos sin goce de sueldo justo cuando los 76ers se preparaban para reincorporar al pívot a la alineación. El rostro de la franquicia estaba listo para debutar en la temporada contra los New York Knicks en el primer partido del Torneo de In-Season. Embiid se perderá los partidos contra Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets.

Los 76ers pudieron ver a Paul George en acción por primera vez con el uniforme de Filadelfia. Ahora la franquicia solo tiene que sobrevivir tres partidos más sin el dúo fundador. Sin embargo, ha sido un desafío operar sin los All-Stars. Doc Rivers ha obtenido solo una victoria en los primeros seis partidos con un grupo heterogéneo.

Afortunadamente para los fanáticos del baloncesto en la Ciudad del Amor Fraternal, todavía están a sólo dos victorias del Miami Heat, que ocupa el tercer lugar en la Conferencia Este.