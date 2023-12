Los actuales Pistons y las peores rachas de derrotas en la historia de la liga Dónde se ubican los Pistons en la lista de rachas de derrotas más largas de la NBA ¿Cómo se compara la actual racha de derrotas de los Detroit Pistons con la más larga en la historia de la NBA?

Los Detroit Pistons (2-28) no han ganado un partido de la NBA en mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, tanto tiempo que los Pistons, que se suponía iban a estar en ascenso esta temporada, ahora están a sólo dos derrotas de romper el único récord de la NBA que ningún equipo quiere considerar suyo… la racha de derrotas más larga en la historia de la NBA. Acaban de convertirse en el primer equipo en perder 27 juegos seguidos en una sola temporada y empatarían el récord de más derrotas seguidas con una derrota ante los poderosos Boston Celtics a continuación.

Entonces, ¿cómo llegaron aquí los Pistons y en qué compañía están ahora que se han convertido en uno de los cinco equipos de la NBA en perder al menos 24 juegos seguidos? ¡Vamos a ver!

1981-82/1982-83 Cleveland Cavaliers

Racha de derrotas: 24 juegos

Primera derrota: 19 de marzo de 1982 contra Milwaukee Bucks

Derrotas de dos dígitos: 12 juegos

Victoria para romper la racha: 10 de noviembre de 1982 contra Golden State Warriors

Esta racha de 24 derrotas consecutivas que abarcó dos temporadas coincide con una racha históricamente horrible del baloncesto de los Cleveland Cavaliers que es mejor conocida por la creación de la regla Ted Stepien. Ted Stepien compró los Cavaliers en 1980 y desechó selecciones de draft con tan poca consideración que después de que Stepien vendió los Cavaliers a Gordon Gund en 1983, la NBA tuvo que intervenir, Gund tenía que pagar las selecciones de primera ronda cada año, ya que Stepien las había canjeado todas. A partir de ahí, la NBA estableció una regla, la regla Ted Stepien, según la cual los equipos no podían intercambiar selecciones de primera ronda en años consecutivos.

Si no fuera por Art Modell, existe una posibilidad muy real de que Ted Stepien fuera el hombre más odiado en la historia del deporte de Cleveland. Los fanáticos lo odiaban y rutinariamente lo abucheaban en los juegos, y realmente no se les puede culpar. ¿Sabes quiénes fueron los cuatro jugadores que iniciaron más partidos para los Cleveland Cavaliers en la temporada 1981-82? Por supuesto que no. ¿Está familiarizado con las habilidades de James Edwards, Geoff Huston, Kenny Carr y Ron Brewer? Por supuesto que no.

En la era Stepien en Cleveland los Cavaliers tuvieron cinco entrenadores en jefe diferentes en tres años. Increíble.

2013-14 76ers de Filadelfia

Racha de derrotas: 26 juegos

Primera derrota: 31 de enero de 2014 contra Atlanta Hawks

Derrotas de dos dígitos: 19 juegos

Victoria para romper la racha: 29 de marzo de 2014 contra Detroit Pistons

A los fanáticos de los 76ers se les dijo que confiaran en el proceso.

Aunque este no es el récord de la racha de derrotas más larga en la historia de la NBA, la racha de 26 derrotas consecutivas de los 76ers en 2014 puede ser la peor racha de ineptitud que hayamos visto en la NBA. Este fue el comienzo de la era de “Confiar en el proceso” en Filadelfia, y aunque Joel Embiid fue el premio del draft que recibieron los Sixers después de terminar 6-35 en la segunda mitad de la temporada 2013-14 de la NBA, la descarada falta de interés en ganar partidos se convirtió en una historia importante en la NBA, y continuaría en las siguientes dos temporadas después de esta.

Los 76ers fueron superados por un puntaje promedio de 111,3-94,3 durante una era en la que el promedio de anotaciones de la liga era de 101 puntos. Eso significa que los Sixers anotaron siete puntos menos y cedieron diez puntos más que el promedio de la liga durante un tramo de 26 partidos de la temporada.

2010-11 Cleveland Cavaliers

Racha de derrotas: 26 juegos

Primera derrota: 20 de diciembre de 2010 contra Utah Jazz

Derrotas de dos dígitos: 14 juegos

Victoria para romper la racha: 11 de febrero de 2011 contra Los Angeles Clippers

Los Cleveland Cavaliers pasaron de temporadas consecutivas de más de 60 victorias en 2008-09 y 2009-10 a lo que en ese momento era la racha de derrotas más larga en la historia de la NBA.

2023-24 Detroit Pistons

Racha de derrotas: 27 juegos (y contando)

Primera derrota: 30 de octubre de 2023 contra Oklahoma City Thunder

Derrotas de dos dígitos: 14 juegos (y contando)

Gana para romper la racha: por determinar

Detroit Pistons no han ganado un juego desde antes de Halloween. Eso significa que los fanáticos de los Pistons han tenido que sufrir durante Halloween, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias, el Viernes Negro, las ocho noches locas de Hanukkah y ahora la Navidad sin ver a su equipo asegurar una victoria. Se supone que la temporada navideña es una época alegre y, sin embargo…

Detroit tuvo una gran oportunidad para poner fin a la miseria contra un equipo de Utah Jazz con escasez de personal que tampoco ha estado prendiendo fuego a la NBA esta temporada. Con el Jazz sin Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, Keyontae George y Talen Horton-Tucker, esto representó la mejor oportunidad que tuvieron los Pistons para poner fin a esta racha de derrotas. En cambio, el resultado fue otra derrota vergonzosa.

Detroit siguió esto con una derrota por 11 puntos ante los Brooklyn Nets para empatar el récord de racha de derrotas en una sola temporada . Luego, los Pistons mantuvieron una ventaja en el último cuarto contra los mismos Nets, solo para derrumbarse a pesar de los mejores esfuerzos de Cade Cunningham .

Detroit se dirige a Boston a continuación para enfrentarse a un equipo dominante de los Celtics, lo que casi con seguridad significa una derrota número 28 consecutiva para igualar el récord de todos los tiempos. Luego, será un partido en casa para cerrar 2023 contra un equipo de los Toronto Raptors en apuros, lo que debería ser una buena oportunidad para poner fin a esta racha. Si los Pistons también pierden ese partido, esta racha podría no terminar hasta que desciendan y se enfrenten a Washington por primera vez.

2014-15/2015-16 76ers de Filadelfia

Racha de derrotas: 28 juegos

Primera derrota: 27 de marzo de 2015 contra Los Angeles Clippers

Derrotas de dos dígitos: 12 juegos

Victoria para romper la racha: 1 de diciembre de 2015 contra Los Ángeles Lakers

En este tramo de dos temporadas, los Sixers obtuvieron un récord combinado de 28-136. Combine eso con el récord de 6-35 que tuvo Filadelfia en la segunda mitad de la temporada 2013-14, y estamos viendo una racha de dos años y medio en la que los 76ers ganaron solo 34 de 171 juegos de baloncesto profesional y tuvieron rachas perdedoras de 26 y 28 partidos. Pensamos nunca volver a ver algo así, y la única razón por la que no iremos tan lejos como para decir que estamos 100 por ciento seguro es por lo que está sucediendo con los Pistons en este momento.

Pensamos que en esta era de la NBA, con la gestión de la carga y la variación de los triples aparentemente igualando el campo de juego en toda la liga, sería poco probable que viéramos rachas de derrotas o rachas de victorias que amenazaran los récords de todos los tiempos. Ahora no es tan seguro.

Bueno, ¿qué dice sobre la salud de la liga cuando un equipo joven y aparentemente talentoso ( al menos en el papel ) como los Pistons está tratando de ganar partidos y no puede?