Los Bulls ponen la mira en la oficina de Brad Stevens para su reconstrucción Tras limpiar la casa y despedir a toda su plana mayor, los Bulls de Chicago quieren importar el "ADN de campeón" de los Celtics. Con el Draft a la vuelta de la esquina, el equipo de Illinois busca arrebatarle a Boston a uno de sus arquitectos clave para liderar su nueva era. ¿Podrán convencerlo de dejar a un contendiente al título por un proyecto en ruinas?

Los Bulls de Chicago no están perdiendo el tiempo. Tras una purga institucional a principios de abril que terminó con el despido de Arturas Karnisovas (VP) y Marc Eversley (GM), además de la salida del técnico Billy Donovan, la organización ha iniciado una cacería de talento administrativo. ¿Su objetivo principal? La exitosa oficina de los Celtics de Boston.

Dave Lewin: El candidato que conoce todos los secretos

Según Jake Fischer de The Stein Report, los Bulls tienen un nombre marcado en rojo: Dave Lewin, actual asistente del gerente general en Boston. Lewin no es un improvisado; ha escalado posiciones en la organización de los Celtics desde 2012, pasando por roles de scouting, gerencia en la G League y dirección de personal.

Lewin ha pasado a la ronda final de entrevistas en persona, compitiendo con figuras como Matt Lloyd, Dennis Lindsey y Bryson Graham. La meta de Chicago es tener a su nuevo VP de Operaciones antes del Draft Combine, que se celebrará del 10 al 17 de mayo.

El contraste: Éxito en Boston vs. Caos en Chicago

La diferencia entre ambas franquicias no podría ser más abismal en este momento:

Boston Celtics: Defienden su corona de 2024, tienen a Brad Stevens como el Ejecutivo del Año vigente y navegan los Playoffs 2026 como los segundos sembrados del Este.

Chicago Bulls: En plena reestructuración total. Sin embargo, cuentan con un incentivo fresco: dos selecciones de primera ronda para el próximo Draft, obtenidas de Portland tras el Play-In.

¿Por qué Lewin?

Lewin ha sido parte fundamental del engranaje que llevó a los Celtics al campeonato en 2024. Su capacidad para identificar talento y gestionar la logística de una plantilla ganadora es exactamente lo que los dueños de los Bulls buscan para acompañar su próxima selección de lotería.

¿Cree usted que un directivo de los Celtics dejaría la estabilidad de un equipo campeón para irse a reconstruir a unos Bulls que hoy no tienen ni entrenador?