Los Bulls de Chicago tienen trabajo por hacer este verano. Con un nuevo vicepresidente de Operaciones de Baloncesto en Bryson Graham y dos picks de primera ronda entre los primeros 15, el equipo de Chicago está en posición de reinventarse en el Draft de la NBA 2026, programado para el 23 y 24 de junio.

Y según el periodista insider Joe Cowley del Chicago Sun-Times, hay un jugador que encaja perfectamente en la visión de Graham: el ala-pívot venezolano Yaxel Lendeborg de la Universidad de Michigan.

La filosofía “SLAP” de Bryson Graham

Graham llegó a los Bulls con una filosofía clara sobre el tipo de jugador que quiere construir. La resume en un acrónimo: SLAP — Size (Tamaño), Length (Longitud), Athletics (Atletismo) y Physicality (Físico).

En el baloncesto moderno, donde la versatilidad defensiva y la capacidad de jugar en múltiples posiciones son más valiosas que nunca, ese perfil es exactamente lo que los equipos buscan. Y Lendeborg, según Cowley, lo tiene todo.

¿Quién es Yaxel Lendeborg?

El venezolano acaba de completar una temporada histórica en Michigan, liderando a los Wolverines al título de la NCAA 2026. Sus medidas físicas son extraordinarias:

6 pies 9 pulgadas de altura

de altura 7 pies 4 pulgadas de envergadura

de envergadura Conocido por su defensa lockdown en el perímetro

en el perímetro Atletismo y fuerza fuera de lo común

Sus promedios en la temporada universitaria: 15.1 puntos y 6.8 rebotes por partido. Números sólidos para un jugador cuyo mayor valor está en lo que hace sin el balón — en defensa, en los rebotes y en la energía que aporta en cada posesión.

El pick número 9 y la competencia

Según las proyecciones del Draft Lottery, los Bulls actualmente tienen el pick número 9. Y Lendeborg podría estar disponible en esa posición — aunque el interés de los Thunder de Oklahoma City y los Hornets de Charlotte podría complicar las cosas si alguno de esos equipos sube en el sorteo.

Los Bulls tienen una probabilidad del 4.5% de conseguir el pick número 1 y un 20.3% de obtener un pick entre los primeros cuatro. El Draft Lottery es este sábado 10 de mayo en el Wintrust Arena de Chicago — el mismo día que el Juego 4 de los playoffs.

El orgullo venezolano en el Draft

Para el béisbol dominicano, el nombre de Lendeborg tiene un significado especial más allá de los Bulls. El venezolano que lideró a Michigan al campeonato universitario y que ahora se perfila como una de las piezas más codiciadas del Draft representa el crecimiento del talento latinoamericano en el baloncesto de élite de Estados Unidos.

Si los Bulls logran seleccionarlo, Lendeborg se convertiría en uno de los venezolanos más prominentes en la NBA en los próximos años.