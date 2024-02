Los Cavs demuestran ser un equipo de élite en su última victoria sobre los Nets La resiliencia de los Cavaliers se pone de manifiesto en su victoria contundente contra los Brooklyn Nets, consolidando su posición como un equipo imparable en la NBA.

Después de perder a Darius Garland y Evan Mobley por más de un mes debido a lesiones, los Cleveland Cavaliers parecían estar fuera de combate. Sin embargo, tras la victoria de Cleveland por 118-95 sobre los Brooklyn Nets, queda claro que los Cavs tienen mucho más para ofrecer. Después de que la temporada aparentemente terminara el 15 de diciembre, los Cavaliers llevaron esa “carne” a casa, la arrojaron en una olla, la cocinaron para obtener un récord de 22-4 y ahora se encuentran en la élite de la liga.

Este plato, sin embargo, no siempre está en la olla, y a veces los Cavs jugarán con su comida, como fue el caso en esta victoria sobre los Nets. Durante la primera mitad, Cleveland mantuvo una ventaja, pero Brooklyn mantuvo el juego competitivo, estando los Cavs al frente por solo ocho puntos al medio tiempo. Sin embargo, al ingresar al segundo tiempo, Cleveland cambió de marcha, decidiendo poner fin a la resistencia de los Nets y sellar la victoria.

Durante los primeros seis minutos, los Cavs estallaron en una carrera de 21-0, controlando totalmente a los Nets con su defensa de alto nivel y aprovechando oportunidades fáciles en el ataque. Cleveland lideró por 31 puntos en un momento del juego, y todo esto fue alimentado por un enfrentamiento entre Jarrett Allen y Ben Simmons de Brooklyn, que llevó a empujones, discusiones y dobles faltas técnicas.

“Los chicos lo adoran”, dijo Bickerstaff. “Les encanta ver el fuego que arde dentro de Jarrett. Se necesita mucho para llevarlo a ese punto. Jarrett es tranquilo y sosegado, pero no es un blandengue. No vas a ponerle las manos encima o tratar de intimidarlo. Él se va a defender a sí mismo y a sus compañeros. Ellos también lo respaldan”.

Esa racha ayudó a los Cavs a abrir ampliamente el juego y mostró lo que los separa del resto en la Conferencia Este.

“Se levantó rápidamente”, dijo el escolta All-Star Donovan Mitchell. “Estaba un poco nervioso. No voy a mentir. Pensé, ‘Uh oh’. Jarrett me empujó un poco, y pensé, ‘Ni siquiera voy a involucrarme, haz lo tuyo’. Nunca lo había visto hacer eso. Fue grande y luego, para nosotros responder de la manera en que lo hicimos como grupo, me alegró. No apruebo la violencia, pero en este caso, me alegró que se levantara de la manera en que lo hizo y estableciera ese tono”.

Los Cavs Continúan Mostrando las Cualidades de un Verdadero Contendiente al Título

Para un equipo como Cleveland, cuya dureza fue cuestionada al comienzo de la temporada, están demostrando ser uno de los mejores equipos en la NBA. Aunque solo están 4.5 juegos detrás de los Boston Celtics, que lideran la Conferencia Este y la NBA, ver cuán dominantes pueden ser los Cavs en cualquier momento es alentador de cara a los playoffs.

Aunque nadie en esta plantilla recordará la trifulca entre Allen y Simmons como el catalizador que llevó a Cleveland a este punto, puede servir como una nota al pie en la continuación del ascenso de los Cavs para convertirse en uno de los mejores equipos de la NBA. Cleveland no ha tenido la capacidad de cambiar de marcha así desde la última vez que LeBron James estuvo en la ciudad. Por lo tanto, ver a este joven y prometedor equipo mostrando la misma habilidad debe generar confianza en su potencial a largo plazo, especialmente cuando los jóvenes entren en su mejor momento.