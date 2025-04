Los Celtics despiden al Magic y se enfocan en su meta suprema Un paso más hacia la gloria.

Con una actuación dominante en el segundo tiempo y una mentalidad firme, Boston superó a Orlando en cinco juegos. Jaylen Brown lo resumió en ocho palabras: “Una ronda menos, vamos por la próxima”. El verdadero reto apenas comienza.

Boston Celtics: victoria, enfoque y mentalidad campeona

La misión de los Boston Celtics en estos playoffs no es solo avanzar. Es conquistar. Y en su camino hacia un posible 19.º campeonato de la NBA, el primer paso fue eliminar a un Orlando Magic valiente, pero aún inexperto. Lo hicieron con autoridad en el Juego 5, venciendo 120-89 gracias a una explosión ofensiva en la segunda mitad liderada por Jayson Tatum y un férreo enfoque colectivo.

Boston no brilló desde el inicio. De hecho, el equipo cayó en una sequía histórica desde la línea de tres puntos durante la primera mitad, un dato llamativo para una franquicia construida sobre el poder del perímetro. Pero los campeones defensores no se desesperaron. Ajustaron, apretaron en defensa y aprovecharon un momento clave: la controversial quinta falta sobre Paolo Banchero, quien además recibió un codazo en la jugada, pero fue él quien terminó castigado.

Con Banchero en el banco, los Celtics convirtieron un empate en una ventaja de 21 puntos al final del tercer cuarto. Tatum terminó con una actuación magistral de 35 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes. Jaylen Brown, el MVP de las Finales de 2024, aportó 23 puntos y una declaración que encapsula la filosofía del equipo:

“Una ronda menos, vamos por la próxima.”

Más allá de las palabras: la mentalidad de Brown

El mensaje de Brown puede parecer simple, pero encierra una verdad profunda. No hay celebraciones anticipadas en Boston. El equipo entiende que el camino al título es largo, agotador y cruel. En los playoffs, cada victoria debe ser seguida por una preparación inmediata para lo que viene. La experiencia reciente —y las lecciones aprendidas de tropiezos pasados— ha fortalecido a este grupo para encarar cada serie como un peldaño hacia el objetivo final.

La frase de Brown no es solo una transición entre rondas. Es una expresión de enfoque absoluto. De un equipo que conoce el peso de las expectativas, pero también confía en su capacidad para responder.

Los detalles que inclinaron la balanza

Más allá de la ofensiva de Tatum o las palabras de Brown, el Juego 5 también mostró otras claves importantes:

Disciplina defensiva: la presión sobre los principales generadores de juego del Magic fue constante y efectiva.

la presión sobre los principales generadores de juego del Magic fue constante y efectiva. Ajustes tácticos de Mazzulla: el técnico supo cómo cambiar el ritmo tras el descanso, explotando el desconcierto de Orlando sin Banchero en cancha.

el técnico supo cómo cambiar el ritmo tras el descanso, explotando el desconcierto de Orlando sin Banchero en cancha. Fortaleza mental: luego de un inicio incómodo, el equipo mantuvo la calma y ejecutó con precisión cuando más importaba.

El próximo capítulo: Knicks o Pistons

Con la serie resuelta, los Celtics observan atentos el desenlace entre los New York Knicks y los Detroit Pistons. Dos rivales con estilos distintos: los Knicks con su intensidad defensiva y agresividad neoyorquina, y los Pistons con una juventud que no tiene nada que perder.

Sea cual sea el oponente, Boston no cambia su enfoque. No subestiman a nadie. No se relajan. Cada serie representa una prueba diferente, pero el mensaje está claro: el título es el único desenlace aceptable.

Los campeones están despiertos

El camino hacia el campeonato es una maratón, no un sprint. Y Boston ya dio su primer paso con la solidez de un equipo maduro, equilibrado y determinado. Jaylen Brown y compañía saben que la verdadera batalla aún está por librarse. Pero si algo ha quedado claro tras esta serie ante Orlando, es que los Celtics no han perdido el hambre. Están listos para lo que venga.