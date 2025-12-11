Los Clippers rompen abruptamente con el veterano Chris Paul Los Angeles Clippers apartaron al base Chris Paul en plena temporada, sin comunicado oficial y con futuro inmediato por definir.

Los Los Angeles Clippers apartaron del equipo al veterano Chris Paul en una decisión abrupta revelada en la madrugada del miércoles. La franquicia, que atraviesa un mal inicio, reportó que el base “no está con el equipo” sin brindar detalles.

“Acabo de enterarme que me mandan a casa”, publicó Paul en Instagram. Poco después, el presidente deportivo Lawrence Frank confirmó la separación: “Trabajaremos con él en el próximo paso de su carrera. Nadie culpa a Chris por el bajo rendimiento”.

Paul, de 40 años, regresó a los Clippers para su temporada 21 con un rol de suplente y promedios de 2,9 puntos y 3,3 asistencias. Doce veces All-Star, es el segundo máximo asistidor y ladrón en la historia de la NBA.