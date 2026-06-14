Aunque el unicornio francés ratificó su estatus de súper estrella en su primer viaje a la serie por el campeonato, sus despistes mecánicos y malas decisiones en los minutos de la verdad ante los Knicks desnudaron la cruda realidad de un talento que todavía no está listo para gobernar la liga.
El colapso del cuarto periodo: Un libreto repetitivo en Texas
El asombroso e inesperado viaje de los San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA 2026 concluyó de forma estrepitosa en apenas cinco compromisos. El parqué del Frost Bank Center fue testigo de una dolorosa realidad para los dirigidos por Mitch Johnson: a lo largo de toda la serie ante los New York Knicks, los jóvenes texanos lucieron imponentes, atléticos y con el control absoluto de la fisonomía de los partidos durante las primeras mitades, solo para sufrir apagones ofensivos y lagunas mentales en el cuarto cuarto, un pecado de juventud que la veteranía de la Gran Manzana facturó sin ningún tipo de piedad.
El foco de la crítica periodística y analítica se ha posado de forma directa sobre la fisonomía de su jugador franquicia. Este fue el “primer rodeo” de Victor Wembanyama en el escenario de mayor presión del planeta, y aunque a lo largo de la campaña regular demostró que tiene los recursos físicos para cargar con el peso técnico de una organización, el Juego 5 del sábado por la noche desnudó que su mentalidad todavía no está lo suficientemente madura para cerrar los partidos grandes en la NBA.
Los dos pecados capitales en el epílogo del Juego 5
La debacle de San Antonio en los minutos finales del quinto asalto tuvo el sello de los despistes de su pívot de 7 pies y 4 pulgadas. Con la pizarra al rojo vivo y la corona de la FIFA del baloncesto en un hilo, Wembanyama falló en la ejecución de los fundamentos básicos que definen a los campeones:
El tiro libre de la agonía: Con el marcador cerrado, el francés erró un tiro libre crucial desde la línea de los suspiros, privando a su equipo de recortar distancias en un momento donde cada posesión valía oro.
El fallo en la pintura: En la siguiente secuencia defensiva, Wembanyama pecó de displicente en el box-out y permitió que Mitchell Robinson le arrebatara un rebote ofensivo mortífero sobre su propia fisonomía gigante, otorgándole a los Knicks una segunda oportunidad que terminó por sepultar las aspiraciones de los locales.
“No estábamos listos para ganar un campeonato de la NBA. El mejor equipo ganó. Hicimos muchas cosas buenas, pero no terminamos el trabajo. Eso es lo que hay”, declaró con absoluta honestidad el estratega de los Spurs, Mitch Johnson, al término del compromiso 94-90 que coronó a Nueva York.
EL FACTOR EXPERIENCIA EN LAS FINALES DE LA NBA
[KNICKS (CAMPEÓN)] ➔ Resiliencia, control del ritmo y ejecuciones limpias en el Clutch.
[SPURS (SUBCAMPEÓN)]➔ Pérdidas de balón, malas lecturas y fallos en la pintura al cierre.
La gasolina de la derrota de cara al futuro de la liga
A lo largo de las Finales, el unicornio galo evidenció una preocupante pérdida de control emocional cada vez que las papas quemaban en la duela, cayendo en la trampa de realizar tiros apresurados en la periferia o malas lecturas ante el juego físico implementado por la zaga de los Knicks.
La buena noticia para la fanaticada de San Antonio es que esta dolorosa caída en cinco partidos se perfila como la lección utilitaria que el europeo necesitaba para moldear su fisonomía competitiva. A sus apenas 22 años, Wembanyama ha saboreado la amargura de la derrota en el escenario más alto de la industria; el talento y las herramientas preimetrales están ahí, pero si aspira a reclamar el trono que hoy ostenta Jalen Brunson, tendrá que asimilar que en las finales de junio el físico no basta y que el verdadero estatus de leyenda se forja manteniendo la cabeza fría en los minutos de la verdad.