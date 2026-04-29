¿Los “Dodgers” de la NBA? Rob Pelinka planea una sacudida histórica en las oficinas de los Lakers Mientras LeBron y compañía intentan sentenciar a los Rockets en la cancha, en los despachos de El Segundo se cocina una revolución. Rob Pelinka, bajo la nueva mirada del dueño Mark Walter, planea contrataciones "bomba" para reestructurar la gerencia de los Lakers este verano. ¿Podrán imitar el modelo ganador de los Dodgers y volver a ser la envidia de la liga?

Los Lakers de Los Ángeles no solo están enfocados en el anillo de este 2026; están mirando hacia una reestructuración profunda que cambie el ADN de la franquicia. Según un reporte de Michael Scotto (HoopsHype) publicado este miércoles, el gerente general Rob Pelinka tiene en la mira múltiples contrataciones de alto perfil para las oficinas centrales una vez termine la temporada.

Este movimiento responde a la nueva era bajo el mando de Mark Walter, quien adquirió la mayoría de las acciones del equipo tras la histórica venta de 10 mil millones de dólares por parte de la familia Buss en octubre pasado.

El plan: Refuerzos de lujo en la gerencia

La organización no busca solo “empleados”, sino mentes maestras que fortalezcan la toma de decisiones. Los planes incluyen:

Asistente del Gerente General: Se busca al menos un nuevo perfil para esta posición clave.

Roles de alto rango: Otra posición de autoridad será creada o renovada para inyectar frescura a la estructura de liderazgo.

Limpieza previa: Estos planes siguen a una serie de salidas en el departamento de scouting (ojeadores) y ajustes en las operaciones comerciales que ya han tenido lugar bajo la nueva administración.

Inspiración en los “Campeones del Mundo”

La influencia de Mark Walter es innegable. Como cabeza del grupo propietario de los Dodgers de Los Ángeles, Walter quiere trasladar el modelo de éxito sostenido del béisbol al baloncesto. Los Dodgers vienen de ganar la Serie Mundial de forma consecutiva en 2024 y 2025, basando su dominio en una profundidad organizacional envidiable y una toma de decisiones analítica y agresiva.

Pelinka ahora tiene la tarea de construir una infraestructura similar que permita a los Lakers navegar con éxito la competitiva Conferencia Oeste, incluso más allá de la era de sus actuales estrellas.

Enfoque actual: Cerrar la serie ante Houston

Mientras los rumores de pasillo se calientan, el equipo tiene una cita con el destino este miércoles a las 10:00 p.m. (hora RD). Con la serie 3-1 a su favor, los Lakers buscarán el “pase de caballero” ante los Rockets en el Juego 5 para avanzar a las semifinales de conferencia.

¿Cree usted que el problema de los Lakers se soluciona con nuevas mentes en la oficina, o los cambios deberían centrarse exclusivamente en el roster que rodea a LeBron James?

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