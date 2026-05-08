Una encuesta masiva de The Athletic revela las frustraciones del gremio: menos partidos, fin de los back-to-backs, árbitros con rendición de cuentas y menos apuestas. El dinero no es la prioridad.

¿Qué cambiaría la NBA si los propios jugadores tuvieran el poder de decisión? La prestigiosa publicación The Athletic planteó exactamente esa pregunta a más de 150 jugadores activos de la liga, y las respuestas ofrecen una radiografía fascinante de las frustraciones y anhelos de quienes dan el espectáculo cada noche sobre la duela.

El resultado más sorprendente: nadie pidió más dinero. Las prioridades apuntan a una liga más saludable, más justa y menos dependiente del mercado de apuestas.

Las tres prioridades absolutas: empate en el tope

Tres categorías empataron con el 10.5% de los votos cada una, marcando con claridad lo que más preocupa al gremio:

1. Eliminación de los back-to-backs

Jugar dos noches consecutivas en ciudades distintas es, para muchos jugadores, el principal enemigo de la longevidad y el rendimiento. El desgaste físico acumulado en una temporada de 82 partidos ya es enorme — hacerlo en noches consecutivas viajando entre ciudades lo convierte en una amenaza real para la salud de los atletas.

2. Reducción del calendario

El clamor por una temporada con menos de 82 juegos sigue creciendo. El argumento es simple: menos partidos equivale a mayor calidad de juego, menos lesiones y más intensidad en cada encuentro. Los jugadores prefieren menos cantidad y más relevancia.

3. Justicia para la defensa

Tras años de reglas que favorecen los marcadores abultados y la libertad de movimiento de los tiradores, los jugadores exigen cambios reglamentarios que permitan a la defensa volver a ser un factor determinante. El béisbol tiene su debate sobre el juego de poder; la NBA tiene el suyo sobre el equilibrio entre ataque y defensa.

Expansión y árbitros: el siguiente escalón

Con un 9.8% de los votos, la expansión de la liga refleja que los jugadores ven con buenos ojos la llegada de nuevas franquicias — las rumoreadas en Las Vegas y Seattle son las más mencionadas — para abrir más puestos de trabajo de élite en la mejor liga del mundo.

Pero quizás el punto más polémico es el 7.2% que pide sanciones para los árbitros. Existe un sentimiento generalizado de impunidad respecto a los errores arbitrales, y los jugadores abogan por un sistema de rendición de cuentas similar al que ellos mismos enfrentan por su rendimiento. Si un jugador paga por sus errores, ¿por qué no un árbitro?

Los temas emergentes: apuestas y libertad de expresión

Aunque con porcentajes menores, dos demandas llaman la atención por su carga ética y social:

Casas de apuestas (4.0%)

Un sector significativo del gremio se siente incómodo con la estrecha relación comercial entre la NBA y el mercado de las apuestas. El temor es doble: la integridad del juego y la toxicidad que genera en redes sociales, donde los apostadores frustrados atacan a jugadores por decisiones que afectan sus apuestas.

Libertad de expresión (4.0%)

Los jugadores buscan poder expresarse — dentro y fuera de la cancha — sin el temor constante a multas económicas severas. Esto incluye críticas al arbitraje, posturas políticas y cualquier opinión que hoy en día puede costar miles de dólares en sanciones.

El diagnóstico que Silver tiene sobre la mesa

La encuesta deja un mensaje claro que Adam Silver no puede ignorar: el modelo actual de la NBA está bajo presión. Mientras la liga busca maximizar ingresos a través de la cantidad de partidos y alianzas comerciales — incluyendo el mercado de apuestas — los jugadores claman por un deporte donde el físico se respete y la competencia sea el centro de todo.

Silver tiene el diagnóstico. La pregunta es si se atreverá a aplicar la medicina.