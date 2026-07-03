El mercado de la agencia libre de la NBA arde tras la confirmación de la salida de LeBron James de los Lakers de Los Ángeles, y aunque el destino ideal para muchos apuntaba hacia la “Gran Manzana”, los fanáticos de la ciudad tendrán que quedarse con las ganas. La gerencia de los Knicks de Nueva York no contempla la contratación del histórico alero de cara a la próxima temporada, disipando de golpe los fuertes rumores que vinculaban al astro con el legendario uniforme neoyorquino.
De acuerdo con una información revelada por el reputado periodista Stefan Bondy, del New York Post, existieron aproximaciones iniciales muy discretas, pero las negociaciones formales nunca llegaron a profundizarse. “No cuenten con que LeBron James venga a los Knicks, según múltiples fuentes. Hubo un ‘chequeo’ de situación, pero no hubo discusiones serias y una unión es muy poco probable. ‘No va a suceder’, fue como lo expresó una de las fuentes”, detalló Bondy en sus plataformas digitales.
Rich Paul revela el motivo: “El Rey” no quiere el camino fácil
La explicación detrás de esta sorpresiva negativa no responde a un factor económico o de espacio salarial —especialmente considerando que James ha mostrado disponibilidad para sacrificar millones en favor de un proyecto competitivo—, sino a un argumento estrictamente de orgullo deportivo. Los Knicks vienen de coronarse flamantes campeones de la NBA, y sumarse a un proyecto que ya tocó la gloria no encaja en la narrativa final de la carrera de LeBron.
Para certificar esta postura, su agente y mano derecha, Rich Paul, rompió el silencio en su podcast y destapó la realidad de los planes del jugador, confirmando que el Madison Square Garden era, de hecho, el destino principal si el desenlace de la temporada anterior hubiese sido distinto:
“Si los Knicks no hubieran ganado el campeonato, no habría debate ni otra opción sobre la mesa. LeBron se habría ido directo a los Knicks”, confesó Rich Paul sin tapujos.
Un vestuario de ensueño que se queda en el papel
La combinación en la cancha habría sido devastadora. LeBron James habría encajado a la perfección en la estructura de Tom Thibodeau, sumando su coeficiente intelectual y veteranía a un quinteto repleto de estrellas que incluye al base estelar Jalen Brunson y al dominicano Karl-Anthony Towns. Además, el propio LeBron jamás ha ocultado su mística fascinación por jugar en el Madison Square Garden, escenario donde ha firmado varias de las exhibiciones individuales más memorables de toda su trayectoria profesional.
Con las puertas de Nueva York cerradas bajo llave por el propio deseo del jugador de no unirse al campeón vigente, el bando de LeBron James sigue evaluando minuciosamente el mercado de la liga, buscando un destino donde pueda construir un aspirante al anillo desde cero y ponerle el broche de oro a una carrera legendaria.