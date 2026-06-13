Rompiendo una sequía histórica que databa desde 1973, la escuadra de la Gran Manzana conquistó el trofeo Larry O’Brien en el Juego 5 de las Finales tras derrotar 94-90 a los Spurs, guiados por una noche antológica de 45 puntos de Jalen Brunson.
OG ANUONOBY TIPS IT IN TO PUT THE KNICKS IN FRONT WITH 1 SECOND REMAINING 🤯pic.twitter.com/JexuTlLTkb
— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 11, 2026
El rugido de gloria que Nueva York esperó por cinco décadas
La espera más agónica y pasional del baloncesto de las Grandes Ligas ha llegado a su punto final definitivo. Por primera vez desde 1973, los New York Knicks se han proclamado campeones de la NBA al liquidar la serie de las Finales 2026 con una emocionante victoria 94-90 sobre los San Antonio Spurs en el Juego 5. El triunfo desató la locura absoluta tanto en las gradas de Texas como a más de 3,000 millas de distancia, donde miles de fanáticos neoyorquinos hicieron temblar las estructuras del Madison Square Garden.
El rostro y la fisonomía de esta corona le pertenecen por completo a Jalen Brunson, quien firmó una de las actuaciones de campeonato más memorables de la historia al anotar 45 de los 94 puntos de su equipo, una exhibición colosal que le valió para alzar de forma unánime el galardón al MVP de las Finales de la NBA. Tras el silbatazo final, el controvertido dueño de la franquicia, James Dolan, envió un directo mensaje de desahogo a la fanaticada: “¡Hey Nueva York! Lamento que haya tomado tanto tiempo, ¡pero aquí estamos y espero que no tome tanto tiempo la próxima vez!”.
La fisonomía de la resiliencia: Remontadas para la historia
El libreto del Juego 5 volvió a exigir la máxima capacidad de sufrimiento de los dirigidos por Mike Brown, quienes tuvieron que venir desde atrás en el parqué, una constante que definió toda la serie frente al joven batallón de Victor Wembanyama. Los Knicks demostraron ser el bloque más duro, físico y conectado de la liga, superando déficits de doble dígito en cada uno de los compromisos para ganarse el respeto de la crónica deportiva.
Más allá del monopolio ofensivo de Brunson, las Finales del 2026 quedarán grabadas en los libros de oro por la mística del Juego 4 celebrado el pasado miércoles, catalogado ya como la remontada más grande en la historia de las Finales de la NBA:
El milagro del Juego 4: Tras ir perdiendo por 29 puntos de diferencia al medio tiempo (76-49), los Knicks ejecutaron un regreso paranormal en la segunda mitad liderados por OG Anunoby, quien encestó 33 puntos con un soberbio 7 de 9 en triples.
Los 10 segundos de leyenda: Con menos de diez segundos en el reloj y el partido en un hilo, Anunoby recorrió la cancha a máxima velocidad para bloquear una bandeja en transición de De’Aaron Fox que habría sentenciado a los de Manhattan, y apenas segundos después, se vistió de héroe absoluto al palmear el balón hacia la red tras un triple fallido de Brunson a falta de 1.2 segundos, sellando el milagroso 107-106 que puso la serie 3-1.
“Se siente bien. Todo el mundo estaba muy emocionado, yo también. Pero eso es lo que somos: un equipo, una hermandad. Nos cuidamos las espaldas”, expresó Anunoby con su habitual frialdad tras la mítica jugada.
El triunfo de la gerencia de Leon Rose
En la acera del frente, los jóvenes Spurs de San Antonio vieron desvanecerse sus sueños de campeonato en su propia casa. A pesar de la caída, el conjunto texano demostró una fisonomía competitiva asombrosa, pagando caro los pecados de la inexperiencia y los errores mentales en los cierres dramáticos de los Juegos 2 y 4, momentos donde la veteranía de los Knicks no perdonó.
Este campeonato de los Knicks representa la culminación perfecta del plan maestro diseñado por el ejecutivo Leon Rose, quien asumió altos riesgos en las oficinas de la Gran Manzana para estructurar un plantel basado en el carácter, la defensa perimetral y el peso en la pintura con figuras como Karl-Anthony Towns. La directiva de los Knicks construyó un equipo de guerreros diseñados para soportar los baches de la adversidad. Medio siglo después, la masa de hinchas de la Gran Manzana puede gritarle al planeta que Nueva York vuelve a reinar en la cúspide del baloncesto mundial.