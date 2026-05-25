Los Lakers de Los Ángeles atraviesan uno de los momentos de mayor incertidumbre en su historia reciente — con la venta histórica del equipo por $10 mil millones al nuevo dueño Mark Walter y especulaciones sobre si ejecutivos de los Dodgers podrían tomar el control de las operaciones de baloncesto.

En ese contexto, el GM Rob Pelinka tomó una decisión que habla de su intención de quedarse: contrató a su nuevo hombre de confianza.

El nuevo fichaje: Rohan Ramadas

Según el insider de la NBA Shams Charania, los Lakers están contratando a Rohan Ramadas — exvicepresidente de estrategia y operaciones de los Pelicans de Nueva Orleans — como asistente general manager bajo las órdenes de Pelinka.

Ramadas llega con una reputación sólida en el análisis y la estrategia — exactamente el tipo de perfil que los Lakers necesitan para modernizar su front office en un momento de transición.

Lo que aportará Ramadas

Su incorporación está diseñada para fortalecer tres áreas clave:

Gestión del salary cap — uno de los desafíos más complejos de la NBA moderna

— uno de los desafíos más complejos de la NBA moderna Evaluación de activos — prospectos, traspasos y agentes libres

— prospectos, traspasos y agentes libres Planificación del draft — construir para el futuro bajo el nuevo liderazgo

Los Lakers realizaron entrevistas extensas con varios candidatos externos antes de elegir a Ramadas — una señal de que Pelinka tomó la decisión con cuidado y no simplemente por conveniencia.

El contexto: ¿está seguro Pelinka?

La venta del equipo a Mark Walter — también dueño de los Dodgers de Los Ángeles — generó especulaciones inmediatas sobre si los ejecutivos de béisbol Andrew Friedman y Farhan Zaidi podrían ser traídos para guiar la franquicia de baloncesto, lo que pondría en riesgo el puesto de Pelinka.

Sin embargo, fuentes cercanas a Charania y Dave McMenamin reportan que el trabajo de Pelinka está seguro en el futuro inmediato. La contratación de Ramadas refuerza esa narrativa — un GM que está siendo reemplazado no contrata a su propio asistente.

El verano más importante en años

Los Lakers entran al verano con preguntas enormes — empezando por el futuro de LeBron James, quien podría retirarse. La modernización del front office con Ramadas es una señal de que la organización quiere estar preparada para cualquier escenario — con o sin LeBron.