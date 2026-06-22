A pesar de contar con uno de los planteles más profundos y equilibrados de la Conferencia Oeste bajo el liderazgo indiscutible de Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves se encuentran atrapados en un bucle de frustración tras encadenar cinco campañas consecutivas sin poder dar el salto definitivo hacia las Finales de la NBA. Esta falta de trascendencia en los momentos cumbre ha empujado a la gerencia a evaluar una reestructuración profunda de su columna vertebral, colocando en la rampa de salida a nombres pesados como Rudy Gobert, Julius Randle y el veterano Mike Conley Jr.
Tras recibir la negativa de los Dallas Mavericks para negociar por su objetivo inicial, Kyrie Irving —a quien la gerencia texana planea blindar para emparejarlo con el fenómeno Cooper Flagg—, los Timberwolves han redirigido todos sus cañones hacia el Este. Según informó el prestigioso periodista de The Athletic, Jon Krawczynski, la oficina de Minnesota ha fijado su mirada con carácter de urgencia en el “cerebro defensivo” de los campeones del 2024: Derrick White.
La pieza del rompecabezas que falta en Minneapolis
Krawczynski detalla que los Timberwolves han adoptado la postura más agresiva de la liga en los sondeos por White, valorando su coeficiente intelectual en cancha, su excelsa lectura perimetral y su experiencia en batallas de postemporada como los ingredientes idóneos para potenciar el juego de Anthony Edwards.
A pesar de que White cumplirá 32 años el próximo mes y de que sus porcentajes desde la línea de tres puntos experimentaron un bajón considerable en la última campaña regular, sus registros generales de la temporada siguen justificando el asedio de Minnesota:
- Partidos disputados: 77 juegos
- Puntos por partido: 16.5 PPG
- Asistencias por partido: 5.4 APG
- Rebotes por partido: 4.4 RPG
- Aportes defensivos: 1.1 robos (STL) y 1.3 tapones (BLK) de promedio.
Hasta el momento, la directiva de los Boston Celtics ha rechazado de forma tajante cada uno de los acercamientos informales. El escolta goza del máximo respeto de la gerencia de Massachusetts y mantiene un vínculo de absoluta confianza con el director técnico Joe Mazzulla, lo que hace que un traspaso directo parezca, a priori, sumamente complicado.
¿Cuál sería la oferta ideal para convencer a Boston?
Para que Brad Stevens y la oficina de los Celtics accedan a desmantelar parte de su núcleo perimetral, Minnesota tendría que poner sobre la mesa un paquete que resuelva las necesidades de estatura y protección de pintura de Boston. El escenario más lógico y viable que se debate en las mesas de análisis incluye los siguientes activos:
PROPUESTA DE TRASPASO ANALIZADA
Minnesota Timberwolves reciben a: Derrick White
Boston Celtics reciben a: Rudy Gobert y el Pick Nº 28 del Draft de la NBA 2026.
Este movimiento permitiría a los Celtics adquirir al cuatro veces Jugador Defensivo del Año (DPOY), un perfil que ha despertado un interés genuino en los despachos de Boston ante los rumores que sitúan a la franquicia buscando un pívot de élite. Para Minnesota, aunque sacrificar el ancla de su defensa es un precio sumamente alto, la llegada de White balancearía los carriles exteriores, liberaría responsabilidades de creación para Edwards y le daría al equipo la madurez necesaria para romper definitivamente la maldición del salvaje Oeste.