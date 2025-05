Los Timberwolves eliminan a los Lakers en una histórica noche de contrastes: dominio físico y récord negativo desde el triple A pesar de registrar el peor porcentaje de triples en la historia de los playoffs, Minnesota logró vencer a los Lakers 4-1 en la serie, con Rudy Gobert como figura y un equipo que impuso su tamaño ante un rival sin respuestas internas.

En una noche marcada por una mezcla insólita de contundencia defensiva, dominio físico y una estadística ofensiva que pasará a la historia por lo negativo, los Minnesota Timberwolves lograron eliminar a los Los Angeles Lakers en la primera ronda de los playoffs 2025 con una victoria 103-96 en el Juego 5. La hazaña no sólo selló el pase a segunda ronda, sino que también reafirmó el carácter de un equipo que, sin necesidad de brillar en el perímetro, supo doblegar a uno de los conjuntos más mediáticos y prometedores de la temporada.

El coloso Gobert y el muro interior de Minnesota

El pilar de la victoria fue Rudy Gobert, quien firmó una actuación monstruosa con 27 puntos y 24 rebotes, recordando a las leyendas del juego interior como Shaquille O’Neal y Wilt Chamberlain. Más allá de sus ya reconocidas cualidades defensivas, Gobert se convirtió en un martillo constante sobre la defensa angelina, aprovechando cada espacio para atacar el aro, dominar el rebote ofensivo y capitalizar la falta de un verdadero pívot en la rotación de los Lakers.

Su dominio fue tan evidente que ni las notables actuaciones ofensivas de Luka Doncic (28 puntos) ni LeBron James (22 puntos) pudieron contrarrestar el poderío físico impuesto por el equipo de Chris Finch.

Récord negativo desde la línea de tres… y aún así, victoria

Lo más impresionante de la noche no fue solo el resultado, sino el modo en que se consiguió. Los Timberwolves lanzaron 7 de 47 en triples, un horroroso 14.9%, el peor porcentaje en la historia de los playoffs para cualquier equipo con al menos 34 intentos. En un momento del partido, Minnesota falló 18 triples consecutivos. Sin embargo, esto no impidió que tomaran el control del juego en los minutos finales gracias a su defensa, rebotes ofensivos y juego físico constante.

Es una demostración de cómo la identidad de equipo puede sobreponerse incluso a una noche ofensiva desastrosa desde el perímetro. Mientras que en otros contextos, como aquel famoso 0-27 de los Rockets en 2018, esto fue letal, los Timberwolves demostraron que su construcción va mucho más allá del acierto externo.

Un golpe simbólico al proyecto de los Lakers

Para los Lakers, esta eliminación es especialmente dolorosa. Por primera vez en la historia de la franquicia, fueron eliminados en primera ronda siendo uno de los tres mejores sembrados del Oeste. El experimento de emparejar a Luka Doncic con LeBron James no alcanzó ni siquiera a consolidarse en una serie competitiva. JJ Redick no logró encontrar soluciones en el juego interior y apostó por formaciones pequeñas que simplemente no estuvieron a la altura física de Minnesota.

La eliminación abre una serie de interrogantes: ¿Será esta la última temporada de LeBron James? ¿Puede Luka Doncic liderar un equipo de élite sin refuerzos de peso? ¿Cómo reconstruirá la gerencia un roster con serias carencias de profundidad?

Edwards y la nueva generación toman el mando

Aunque Anthony Edwards no fue el máximo anotador (15 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias), su presencia se sintió en todos los aspectos del juego. Su constante liderazgo, su intensidad defensiva y su capacidad para atraer marcas permitieron que jugadores como Julius Randle (23 puntos) y el propio Gobert tomaran protagonismo.

Edwards ya había dejado fuera a Kevin Durant en los playoffs pasados, y ahora suma a LeBron y Doncic a su lista de estrellas eliminadas. Con apenas 23 años, su ascenso parece imparable y posiciona a Minnesota como un contendiente real para el título del Oeste.

Una victoria de identidad

La victoria de Minnesota no fue estética, ni brillante, pero fue una demostración rotunda de carácter. Ganar un partido de playoffs fallando 40 triples no es algo que se vea todos los días. Supone una afirmación clara de la solidez del equipo, de su físico, de su defensa colectiva y de su convicción.

Ahora, los Timberwolves esperan rival entre Golden State Warriors y Houston Rockets. Sea cual sea el contrincante, Minnesota ya ha dejado claro un mensaje: no necesitan ser perfectos desde la línea de tres para dominar. Y en unos playoffs donde cada detalle importa, esa puede ser su mayor fortaleza.