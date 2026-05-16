Los tres Timberwolves más responsables de la eliminación ante los Spurs: Edwards, Randle y Gobert fallaron cuando más se los necesitaba Minnesota cayó en seis partidos y los últimos dos por una diferencia combinada de 59 puntos. Las estrellas no respondieron y las preguntas sobre el futuro del núcleo son inevitables.

Los Timberwolves de Minnesota llegaron a las semifinales de la Conferencia Oeste con expectativas de una profunda campaña de playoffs. Se van a casa después de seis partidos, eliminados por los Spurs de San Antonio en una serie que terminó siendo un colapso humillante — los últimos dos partidos los perdieron por una diferencia combinada de 59 puntos.

Las lesiones importaron — especialmente la ausencia de Donte DiVincenzo — y los ajustes de Stephon Castle y Victor Wembanyama fueron determinantes. Pero el problema más grande de Minnesota fue más simple: sus estrellas no respondieron.

1. Anthony Edwards — El líder que no pudo elevar a los suyos

Edwards entró a la serie con expectativas de superestrella. La defensa de San Antonio lo obligó a posesiones de aislamiento difíciles y disrumpió el ritmo ofensivo de Minnesota durante todo el enfrentamiento.

Promedió 23.7 puntos por partido — incluyendo un esfuerzo de 36 puntos en el Juego 4 — pero su eficiencia cayó significativamente ante la presión defensiva de los Spurs y la longitud de Wembanyama.

El problema no fueron los números individuales. Fue la consistencia y el liderazgo. Demasiadas posesiones tardías se convirtieron en baloncesto de aislamiento estancado, y el joven de 24 años luchó para calmar la ofensiva cuando el momentum cambiaba.

Defensivamente, también tuvo lapsos en momentos críticos — rotaciones perdidas y fallos en transición que alimentaron varias rachas anotadoras de San Antonio.

Edwards sigue siendo una superestrella. Pero esta serie demostró que todavía necesita crecer como organizador y líder en los momentos más importantes.

2. Julius Randle — La decepción más grande de la serie

Ningún jugador de los Timberwolves decepcionó más que Randle. Minnesota lo necesitaba como segunda opción ofensiva confiable junto a Edwards. Lo que obtuvo fue un colapso completo.

Sus números en la serie:

12.8 puntos por partido

34.2% de efectividad desde el campo

desde el campo 19% desde el triple

El Juego 6 resumió toda la serie: 3 puntos con 1-8 en tiros antes de ser sacado del juego durante la paliza.

Los Spurs dejaron de respetarlo ofensivamente — se alejaban de él para cerrar los carriles de penetración de Edwards. Eso destruyó el espaciado de Minnesota y hizo la ofensiva mucho más fácil de defender.

Randle tampoco respondió defensivamente — llegando tarde a las rotaciones y sin impacto físico. Su incapacidad para castigar desajustes o crear ofensiva consistente dejó al ataque de los Wolves dolorosamente dependiente de que Edwards cargara con todo el peso anotador.

3. Rudy Gobert — Las limitaciones ya no se pueden esconder

Gobert merece crítica significativa por la eliminación temprana de Minnesota. El veterano centro luchó terriblemente contra el ataque espaciado de San Antonio — especialmente con Wembanyama sacándolo de la pintura.

Los números de rebote fueron especialmente alarmantes. A pesar de la reputación de Gobert como reboteador de clase mundial, los Spurs dominaron el cristal — incluyendo una ventaja 60-29 en el Juego 6 decisivo.

Ofensivamente, Gobert no aportó casi nada. Terminó sin puntos en el Juego 6 y repetidamente falló en castigar a defensores más pequeños cerca del aro.

Sus limitaciones se volvieron cada vez más difíciles de esconder para Minnesota a medida que avanzaba la serie.

Las preguntas que quedan sin respuesta

Los Timberwolves ahora enfrentan preguntas difíciles sobre si este núcleo es capaz de competir por un campeonato:

¿Puede Edwards seguir desarrollándose como organizador y líder?

¿Pueden los playoffs de Randle mejorar, o sus luchas en postemporada son un patrón permanente?

¿Las limitaciones de Gobert son demasiado grandes para un equipo que aspira al título?

Hasta que sus estrellas demuestren que pueden elevar su nivel cuando las apuestas son más altas, los Timberwolves seguirán quedándose cortos de las expectativas de campeonato.