¡Luka Doncic en acción vs Lituania! 29 PTS, 6 REB, 3 STL en el Mundial Baloncesto 2023 Luka Doncic volvió a ofrecer un espectáculo ante 11.003 aficionados en el Mall of Asia Arena, pero incluso con su juego de alta puntuación, Eslovenia no tuvo la energía para derrotar a Lituania en los Juegos de Clasificación por 5-8.

Terminó 100-84 , lo que llevó a Jonas Valanciunas y su equipo a una batalla báltica por el quinto puesto con Letonia, mientras que Eslovenia también tiene que jugar un derbi vecino, enfrentándose a Italia en el partido por el séptimo puesto. Un comienzo del último cuarto de 11-2 aumentó la ventaja a +21 después de que Deividas Sirvydis anotara cinco goles seguidos, marcando el inicio de las celebraciones para el colorido grupo de aficionados lituanos en las gradas. Jugador del Juego de TCL: Jonas Valanciunas consiguió su octavo doble-doble en un partido de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, acercándose a José Ortiz, el líder de los últimos 30 años con 10 dobles-dobles. El grandullón anotó 24 puntos y 12 rebotes, y si juega el partido por el quinto puesto, podría meterse entre los 5 primeros en rebotes en la historia de la Copa del Mundo. Necesita cinco rebotes más para superar a Pau Gasol en el quinto puesto. Las estadísticas no mienten: los tiros de tres puntos de Lituania han vuelto a funcionar. Acertaron 14 de 25 desde lo profundo, mucho mejores tiros que los 15 de 40 de Eslovenia desde la misma distancia. Lituania y Letonia soñaban con verse las caras en la final, pero en cambio jugarán por el quinto puesto en un partido que podría generar uno de los ambientes más ruidosos en Manila hasta la fecha. Mención de honor para Vaidas Kariniauskas, que repartió 10 asistencias sin un solo punto. El único otro jugador que lo hizo en los últimos 30 años fue Marcelo Milanesio para Argentina en 1994. Eslovenia consiguió 29 puntos de Luka Doncic, pero él acertó sólo 7 de 21 tiros de campo, con 6 rebotes, 3 robos y 2 asistencias.