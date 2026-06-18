Luka Dončić se planta ante el debate y se sitúa por encima de LeBron James como tirador El base estrella de los Lakers participó en un reto viral donde aseguró ser mejor tirador a larga distancia que leyendas de la NBA como su compañero LeBron, Anthony Edwards y Jalen Brunson; solo rompió el silencio ante Kevin Durant y Stephen Curry.

Luka Dončić es ampliamente reconocido como uno de los talentos ofensivos más dominantes y completos de toda la NBA. Sin embargo, su confianza va un paso más allá de lo que dictan las pizarras comunes. El jugador esloveno protagonizó una dinámica viral junto al creador de contenido Rubén Reynés, en la cual debía permanecer completamente en silencio hasta que se mencionara el nombre de un jugador que él considerara mejor tirador de tres puntos que sí mismo.

La lista de nombres presentados por el entrevistador incluyó a varias de las máximas luminarias del baloncesto estadounidense actual, pero Dončić mantuvo la boca cerrada de forma muy segura. Entre las figuras que el jugador de los Lakers descartó como superiores a él en el tiro exterior se encontraron Anthony Edwards, James Harden, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, LaMelo Ball e incluso su propio compañero de equipo en Los Ángeles, Austin Reaves.

El cara a cara con LeBron James: La confianza de Dončić

El punto que más conversación y debate ha generado entre los analistas deportivos es la absoluta firmeza de Dončić al colocarse por encima de LeBron James en el apartado de tiro. A pesar del inmenso respeto mutuo y del peso histórico que posee “El Rey” en la liga, el esloveno no dudó en adjudicarse la ventaja en la larga distancia.

Si bien las estadísticas históricas de Dončić muestran un 35.2% de efectividad en triples a lo largo de su carrera —sin haber alcanzado la barrera del 40% en una sola campaña—, los expertos coinciden en que estos promedios se deben en gran medida al alto grado de dificultad de sus tiros. Dončić suele ejecutar triples bajo intensa presión defensiva o mediante su característico movimiento hacia atrás (step-back), en lugar de aprovechar situaciones cómodas de recibir y tirar.

Por su parte, LeBron James ha evolucionado de forma notable en su tiro exterior con el paso de los años, pero el volumen, la distancia y la naturaleza de los intentos de Dončić en el perímetro son los argumentos con los que el base de 27 años respalda su postura frente a su legendario compañero.

El respeto para Durant y la sombra de Curry

El silencio del jugador esloveno solo llegó a su fin cuando Rubén Reynés puso sobre la mesa el nombre de Kevin Durant. En ese instante, Dončić admitió la superioridad del alero, quien viene de firmar una destacada efectividad del 41.3% desde la línea de tres puntos con los Rockets de Houston y acumula nueve temporadas superando la barrera del 40%.

Al cerrar la dinámica, Dončić reconoció que esperaba que el último nombre de la lista fuera la estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry. El esloveno dejó en claro que en la NBA actual no existe ningún jugador con argumentos reales para proclamarse mejor tirador que el líder histórico de triples de la liga.

A pesar de las discusiones sobre sus porcentajes o sus lecturas en el plano defensivo, el rendimiento ofensivo de Dončić se mantiene en la élite absoluta. En la campaña 2025-26, el base se alzó con el título de máximo anotador de la liga al promediar 33.5 puntos, 7.7 rebotes y 8.3 asistencias por encuentro, asegurando la cuarta posición en las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso (MVP).