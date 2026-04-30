¡Luz verde para Bones Hyland! Minnesota recupera una pieza clave para sentenciar a los Nuggets Bones Hyland está listo para el Juego 6 y su "chispa" ofensiva será vital para intentar cerrar la serie ante el vigente campeón. ¿Podrá Minnesota liquidar a Denver sin sus estrellas principales o veremos un milagroso Juego 7?

¡Respiro profundo en las Ciudades Gemelas! En medio de una plaga de lesiones que amenaza con descarrilar su temporada, los Timberwolves han recibido la noticia que tanto esperaban.

Los Minnesota Timberwolves están a un paso de la gloria, pero el camino se ha vuelto una carrera de obstáculos. Con la serie 3-2 a su favor, los Wolves buscan finiquitar a los Denver Nuggets este jueves, aunque lo hacen con un roster remendado. Sin embargo, el reporte de lesionados finalmente trajo una sonrisa: Bones Hyland ha sido habilitado para jugar.

La actualización, confirmada por Brett Siegel de ClutchPoints, cambia el panorama para un equipo que está operando en “modo supervivencia” debido a las ausencias de sus máximas figuras.

El reporte médico: Hyland al rescate

La disponibilidad de Hyland es un tanque de oxígeno para el mánager Chris Finch, considerando el estado del hospital que es hoy el vestuario de Minnesota:

Bones Hyland: Oficialmente DISPONIBLE . Superó las molestias de dolor en la rodilla que lo tenían como duda.

Bajas sensibles: El equipo sigue sin su pareja de bases titular, Anthony Edwards y Donte DiVincenzo , ambos fuera de acción.

En duda: Tanto Ayo Dosunmu como Kyle Anderson permanecen como “cuestionables” hasta minutos antes del salto inicial.

El factor “X”: El revulsivo contra su exequipo

Hyland no es un jugador cualquiera en esta serie; conoce a la perfección las debilidades de Denver. En lo que va de los Playoffs 2026, ha sido el motor de la segunda unidad:

Rendimiento: Promedia 8.4 puntos en apenas 14 minutos, con un excelente 38.1% en triples .

Momentos clave: Fue fundamental en la victoria del Juego 2 con 13 tantos y viene de anotar 15 en el Juego 5 pese a la derrota.

¿Hacia las finales del Oeste por tercer año consecutivo?

Minnesota tiene la oportunidad de hacer historia. Tras llegar a las Finales de Conferencia en las últimas dos temporadas, avanzar este año sin Edwards sería una de las hazañas más grandes de la franquicia. Los reportes indican que si los Timberwolves logran avanzar a la siguiente ronda, “Ant-Man” Edwards podría estar de regreso.

Pero primero, deben domar a un Nikola Jokic que ya olió la debilidad y busca forzar el regreso de la serie a las montañas de Colorado.

¿Cree usted que la ofensiva de Bones Hyland será suficiente para compensar la ausencia de Anthony Edwards y cerrar la serie hoy mismo, o los Nuggets aprovecharán las bajas para llevar esto a un séptimo juego definitivo?