El Orlando Magic ya no es sólo un posible contendiente futuro. Detrás de las versátiles y florecientes hazañas ofensivas de Paolo Banchero y Franz Wagner y una defensa entre los tres primeros encabezada por Jalen Suggs, el Magic ha surgido repentinamente como una amenaza legítima en la Conferencia Este tan pronto como esta temporada.

Orlando continuó su racha ganadora el viernes, venciendo a los Washington Wizards, que ocupaban el último lugar, 130-125 en el Amway Center. Wagner lideró al Magic con 31 puntos y 9 de 17 tiros, viviendo en la línea de tiros libres y sumando siete rebotes y ocho asistencias. Sin embargo, Banchero apenas jugó como compañero de su futuro compañero All-Star, perdiendo 28 puntos, 13 rebotes y siete asistencias contra los Wizards.

La victoria marca la novena consecutiva del Magic, fácilmente la racha ganadora más larga de la liga. El equipo de Jamahl Mosley tiene ahora marca de 14-5, segundo en la Conferencia Este detrás de los Boston Celtics y posee el tercer mejor récord general de la liga. ¿Igual de alentador? El rating neto de +6,1 de Orlando es el quinto más alto de la NBA.

Algunos equipos jóvenes no aprovechan la inmensa promesa inicial que el Magic ha mostrado durante las primeras cinco semanas de la temporada regular. Incluso si Orlando no mantiene su tórrido ritmo actual a lo largo de los 82 juegos y hasta los playoffs, no cuenten con que este grupo se duerma en los laureles o vuele demasiado cerca del sol a largo plazo.

¿Por qué? Una piedra angular como Banchero que establece un tono organizacional que sus compañeros claramente ya están adoptando.

“Realmente orgulloso”, dijo después del partido sobre la racha ganadora del Magic. “Obviamente, el trabajo no está terminado, pero sólo nos muestra lo duro que hemos estado trabajando y la química que hemos podido generar hasta ahora. Sólo queremos que siga funcionando”.

La defensa no irá a ninguna parte para Orlando. El Magic se ubica entre los tres primeros en porcentaje de pérdidas de balón del oponente y tasa de rebotes defensivos. Están equipados con un equipo de calidad y defensores uno a uno en toda la plantilla y en el perímetro y el interior.

Suggs podría ser el mejor guardia defensivo del baloncesto en este momento, un pitbull que puede controlar cuatro posiciones a un nivel que cambia el juego, causa estragos como defensor de ayuda, potencia el juego de transición e imbuye a su equipo con energía e intensidad implacables en ese lado del campo. Banchero y Wagner han dado grandes pasos a la defensiva esta temporada. Jonathan Isaac, finalmente sano, es uno de los mejores defensores de la NBA por minuto.

La racha ganadora de Orlando se produjo con Wendell Carter Jr. marginado por lesión también. Por muy sólido que haya sido Goga Bitadze en el aro, no es un defensor tan dinámico como el centro titular normal del Magic. Markelle Fultz, otra defensora de alto impacto, no juega desde el 9 de noviembre.

Pero el Magic no competirá por la cima del Este ni se consolidará como contendiente al título de primer nivel sin mejorar ofensivamente. Su índice ofensivo de 119,3 durante la racha ganadora lo ubica en el noveno lugar durante ese período y es casi cinco puntos por cada 100 posesiones mejor que su índice de calificación de toda la temporada en el puesto 12.

Banchero es el actual Jugador de la Semana de la Conferencia Este , un honor que Wagner podría llevarse a casa esta semana después de su tercer juego consecutivo de 30 puntos o más. Suggs ha subido de nivel ofensivamente casi tanto como lo ha hecho en el otro extremo, disparando un 37,3% desde lo profundo, lo que ayuda a abordar la mayor debilidad del equipo, mientras juega con un ritmo constante y fuerza como un conductor y creador de juego que sus compañeros de equipo no pueden evitar igualar.

No hace falta decir que las cosas están mejorando en el centro de Florida. A medida que se fortalezcan como un equipo defensivo de élite y continúen progresando ofensivamente, el Magic seguirá apoyándose en la cultura mientras el éxito inevitablemente va y viene.

“Sólo queremos jugar el uno para el otro y eso es lo que intentamos hacer todas las noches”, dijo Banchero. “No importa quién lidera al equipo en anotaciones, quién anota, sólo queremos jugar el uno para el otro. Hicimos un buen trabajo esta noche y vamos a intentar hacerlo de nuevo mañana”.

Orlando buscará su décima victoria consecutiva el sábado contra los Brooklyn Nets.