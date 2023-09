Marco Spissu con buzzer beater en el Italia vs Eslovenia de la Copa del Mundo FIBA 2023 Buzzer Beater de Marco Spissu durante el partido de Italia y Eslovenia en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023

Al perder contra Eslovenia, Italia terminó la Copa Mundial FIBA 2023 en la octava posición, lo de menos teniendo en cuenta que ese partido era la despedida de Gigi Datome.

Marco Spissu hizo todo lo posible para poner a Italia en el bando ganador con 22 puntos y 6/11 desde más allá del arco, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. De paso por la zona mixta, recordó el momento en el que todo el Mall of Asia Arena se levantó para darle un aplauso a su compañero. “Tuve un poco de escalofríos. El partido aún tenía que acabarse y no lo disfruté mucho. Pero fue un momento excepcional y al mismo tiempo triste porque una leyenda del baloncesto se retira”.

“Estoy feliz de haber podido compartir estos dos años con la selección nacional. Una persona de oro, dentro y fuera de la cancha. Tengo un sentimiento especial con él porque es sardo como yo. Es un poco conmovedor para mí, me tomaré una cerveza esta noche para celebrarlo: se lo merece”, añadió Marco Spissu.

El base italiano siguió deshaciéndose en elogios con el hombre que levantó la primera Euroliga del Fenerbahce: “Gigi es una persona muy relajada. En la cancha ha sido un súper compañero, sabíamos que podíamos confiar en él para tres puntos fáciles. Cuando tiraba, sabíamos que teníamos que ir a defender. Fuera de la cancha, es súper disponible y humilde”.