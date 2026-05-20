Max Kellerman es conocido por sus opiniones encendidas. Pero esta vez puede haber superado todas las anteriores.

Después de la derrota de los Cavaliers de Cleveland ante los Knicks de Nueva York en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este, Kellerman abrió el debate sobre el traspaso de James Harden en su programa Game Over — y no se guardó nada.

Las palabras que encendieron la conversación

Kellerman primero comparó el movimiento con “reemplazar a Bobby Brown con Mike Tyson” — y luego subió la apuesta:

“Traer a James Harden para intentar ganar un campeonato es como… ¿qué es? Es como una nueva adición reemplazando a Bobby Brown con Mike Tyson. Es como elegir a Donald Trump para arreglar tu país. ¿A qué se parece?”

Una comparación que mezcla cultura pop, política y baloncesto en una sola frase — y que generó reacciones inmediatas en las redes sociales.

El contexto: el traspaso que dividió opiniones

El 4 de febrero de 2026, los Cavaliers adquirieron a Harden de los Clippers de Los Ángeles a cambio de Darius Garland y un pick de segunda ronda. Un movimiento que generó debate desde el primer momento — y que Kellerman claramente nunca apoyó.

Harden jugó apenas 26 partidos con Cleveland tras el traspaso, promediando:

| Estadística | Valor |

| Puntos | 20.5 |

| Rebotes | 4.8 |

| Asistencias | 7.7 |

En el total de la temporada promedió 23.6 puntos, 4.8 rebotes y 8 asistencias — números que en otro contexto serían de All-Star. Pero en los playoffs, Harden ha tenido los errores costosos que lo persiguen desde hace años.

El perfil de Harden: grandeza y controversia

La carrera de James Harden es una de las más brillantes y debatidas de su generación:

MVP de la NBA (2018)

(2018) 11 veces All-Star

6 veces en el All-NBA First Team

Entre los 10 mejores anotadores de todos los tiempos

Seleccionado con el tercer pick del Draft 2009 por los Thunder de Oklahoma City, Harden se consolidó como superestrella en los Rockets de Houston (2012-2021) antes de pasar por los Nets, los 76ers y los Clippers.

El problema no es el talento — nunca lo fue. El problema es la reputación de regresión en los momentos más importantes de los playoffs, que lo persigue desde hace años y que Kellerman usó como argumento central de su crítica.

La pregunta que queda abierta

¿Fue el traspaso de Harden un error? Los Cavaliers llegaron a las Finales de la Conferencia Este — algo que no lograban desde 2018. Pero la derrota en el Juego 1 ante los Knicks, con Harden cometiendo errores costosos en los momentos decisivos, alimenta el argumento de Kellerman.

La serie apenas comienza. Y Harden tendrá la oportunidad de responder en la cancha mejor que cualquier analista en televisión.