Miami con todo por Lillard y Adam Silver responde El Heat quiere a toda costa al base de Portland y hasta el comisionado se metió en la conversación debido a los rumores de veto del traspaso

Hace poco más de un mes que Damian Lillard, base estrella de Portland, pidió el traspaso a la franquicia de Oregon en busca de nuevos retos. El jugador, decepcionado con los movimientos en agencia libre y draft de Trail Blazers, ha mostrado abiertamente el único equipo al que quiere incorporarse vía traspaso: Miami Heat

Un matrimonio NBA que parecía perfecto llega ahora a su fin. En cuestión de días, Damian dejará de formar parte del equipo de su vida y en el que ha jugado desde hace más de una década. Portland lo drafteó en el pick 6 del Draft de 2012, y hasta día de hoy se ha convertido en uno de los mejores anotadores desde la posición de base que han pasado por la liga esta década.

Los rumores han cobrado fuerza a medida que se acercaba la fecha límite de intercambios, y varias fuentes cercanas al asunto aseguran que las conversaciones entre ambos equipos están bastante avanzadas. Sin embargo, este aparente acuerdo tan favorable para los Heat ha hecho surgir temores de que la NBA intervenga para controlar a las estrellas y forzar traspasos a equipos específicos.

No obstante, las declaraciones provenientes de la oficina de la liga parecen mitigar estos miedos. Según una fuente de la NBA citada por Heavy Sports, el comisionado Adam Silver tiene la intención de mantenerse al margen del asunto y no interferir en el proceso del traspaso. “Eso no es cierto”, afirmó la fuente, “la liga no quiere involucrarse más en ello, y no hay ningún plan para ello”.

A sus 33 años, el estadounidense sigue en lo más alto de su carrera, por lo que Trail Blazers pedirá un buen valor a cambio. Según apunta Shams Charania, Miami está dispuesto a ofrecer 3-4 primeras rondas, pick swaps, 2 segundas rondas, Tyler Herro y algún que otro contrato ‘expiring’ junto a jugadores jóvenes.

A priori, es una buena oferta para la franquicia de Portland, que podrá sentar las bases de futuro con las elecciones de Draft de los próximos años. Además, el perfil de Tyler Herro en un equipo sin ningún líder en ataque puede ser una buena opción ‘pasajera’ para el equipo. Todo esto teniendo en cuenta que Damian Lillard no aceptará seguir jugando en el conjunto.