Michael Jordan completa la venta de los Hornets: “Ha sido un honor” La NBA dio luz verde para oficializar el traspaso de la parte de las acciones de Su Majestad por una cifra extraordinaria

El mandato de la leyenda de la NBA Michael Jordan como propietario mayoritario en la liga de básquetbol estadounidense terminó oficialmente este jueves, cuando los gobernadores de la liga aprobaron la venta de su participación en los Charlotte Hornets. Así, la incursión de Su Majestad en la franquicia concluyó luego de trece años, con un saldo más negativo que positivo.

Si bien los motivos de la decisión de ceder su parte no fueron revelados por la ex estrella de los Bulls, se sabe que la interna dentro de la franquicia no era la mejor, luego de que los Hornets no tuvieran los resultados esperados en las últimas campañas y que las apuestas en el Draft no fueran las correctas.

“Hace 13 años tuve el honor de convertirme en el propietario mayoritario de los Charlotte Hornets. La oportunidad de poseer la franquicia de la NBA en mi estado natal y en una ciudad que amo fue realmente un sueño hecho realidad”, recuerda Jordan, que ha revalorizado la franquicia pese a su mal desempeño e ingresará una cantidad cercana a los 3.000 millones de dólares (2.740 millones de euros), diez veces más de lo que pagó para adquirir el equipo.

El grupo comprador está liderado por Gabe Plotkin, director de inversiones de Tallwoods Capital LLC, y Rick Schnall, copresidente de la firma de capital privado Clayton, Dubilier & Rice. Plotkin y Schnall dijeron que se desempeñarán como copresidentes de Hornets Sports and Entertainment “y rotarán la dirección del equipo cada cinco años, comenzando con Schnall”.

“Estoy orgulloso de todo lo que logrado la organización: los emocionantes momentos en la cancha, recuperar el nombre de los Hornets, Charlotte como sede del Juego de Estrellas de la NBA y HSE (Hornets Sports and Entertainment) transformándose en un auténtico pilar de esta comunidad”, dijo Jordan.

Jordan seguirá en la entidad como propietario, pero ya no será el principal. “Hemos tenido algunos momentos inolvidables, así como algunos desafiantes, pero a pesar de todo, han permanecido comprometidos con nosotros. Aunque no tuvimos tanto éxito en la cancha como a mí, y a muchos de ustedes, nos hubiera gustado, estoy orgulloso de las cosas que logramos como organización”, añade en su escrito.