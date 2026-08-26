Michael Jordan no es el deportista que más dinero ganó jugando. Tampoco significa que tenga actualmente US$4,500 millones disponibles en efectivo. Su verdadera particularidad está en otra parte: convirtió su nombre, imagen y legado deportivo en una gigantesca máquina de generación de ingresos mucho después de haber dejado las canchas.

Un ranking citado por Ámbito coloca al exjugador de los Chicago Bulls como el deportista mejor pagado de la historia, con aproximadamente US$4,500 millones de ingresos profesionales acumulados, ajustados a dólares actuales. La cifra supera ampliamente lo generado por figuras contemporáneas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Pero hay una precisión fundamental: esos US$4,500 millones no representan el patrimonio actual de Jordan. Se trata de una estimación de los ingresos profesionales brutos obtenidos hasta el cierre de 2025, expresados en dólares actuales para poder comparar carreras desarrolladas en diferentes épocas.

Sin ajustar por inflación, la cifra atribuida a Jordan sería de aproximadamente US$3,280 millones.

La diferencia no es menor. Y tampoco lo es entender de dónde salió semejante cantidad.

Jordan ganó muy poco de su fortuna en la cancha

Durante sus 15 temporadas en la NBA, Jordan obtuvo menos de US$94 millones en salarios. Frente a los US$3,280 millones nominales acumulados durante su trayectoria profesional, eso significa que menos del 3% provino directamente de jugar baloncesto.

El resto llegó de un modelo comercial que terminó convirtiendo a Jordan en algo mucho más grande que una estrella deportiva.

Patrocinios, licencias, apariciones, productos, medios de comunicación y negocios asociados a su imagen fueron construyendo una estructura capaz de producir dinero incluso cuando ya no jugaba.

La asociación con Nike fue particularmente determinante. La marca Jordan terminó transformándose en un fenómeno global y demostró que el verdadero valor de una superestrella deportiva puede estar en aquello que sucede alrededor de su actividad competitiva.

Ese es precisamente el elemento que diferencia a Jordan de muchos otros atletas multimillonarios: no se limitó a vender su imagen; consiguió participar en negocios y activos que continuaron creciendo alrededor de ella.

Messi y Cristiano: fortunas construidas de otra manera

La comparación con el fútbol resulta especialmente interesante porque tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo se encuentran entre los deportistas con mayores ingresos del planeta.

Según las cifras citadas en el informe, Cristiano Ronaldo obtuvo aproximadamente US$235 millones dentro del campo y US$65 millones fuera de él durante los 12 meses terminados en mayo de 2026.

En su caso, alrededor del 78% de esos ingresos todavía procedía de su actividad deportiva.

Messi presenta un equilibrio diferente. Sus ingresos se distribuyeron aproximadamente entre US$70 millones relacionados con su actividad deportiva y otros US$70 millones procedentes de patrocinios y negocios.

La comparación muestra que no existe una única fórmula para construir una gran fortuna deportiva.

LeBron James, por ejemplo, se acerca más al modelo comercial que terminó haciendo gigantesco a Jordan. En el período citado, obtuvo aproximadamente US$52.8 millones jugando y US$85 millones fuera de las pistas. Cerca del 62% de sus ingresos procedió de actividades externas al baloncesto.

La diferencia fundamental está en el momento de la carrera y en la capacidad del atleta para transformar popularidad en activos económicos.

El deporte puede ser solo el comienzo

El tenis ofrece otros ejemplos extraordinarios.

Roger Federer acumuló alrededor de US$131 millones en premios durante su carrera, pero sus ingresos fuera de las pistas fueron estimados en aproximadamente US$1,000 millones.

Eso supone cerca de ocho dólares generados comercialmente por cada dólar obtenido en competición.

Rafael Nadal presenta una proporción diferente, pero igualmente significativa: aproximadamente US$134.9 millones en premios frente a más de US$415 millones fuera de la competición.

Novak Djokovic también muestra cómo cambia la ecuación cuando una estrella alcanza la madurez de su carrera. En 2025 habría obtenido alrededor de US$25 millones fuera de las pistas, frente a US$4.6 millones procedentes de la competición.

Y existe un momento particularmente revelador en el caso de Federer. En 2020 ganó aproximadamente US$6.3 millones jugando, pero consiguió unos US$100 millones fuera de la cancha.

Es decir, casi 16 dólares comerciales por cada dólar generado compitiendo.

Tiger Woods llevó el modelo todavía más lejos

El golf ofrece algunos de los ejemplos más extremos.

Tiger Woods había obtenido aproximadamente US$121 millones en premios del PGA Tour, pero sus ingresos profesionales acumulados ya superaban los US$1,600 millones en 2021.

La diferencia refleja una relación de aproximadamente 12 dólares generados fuera del campo por cada dólar conseguido compitiendo.

Los casos históricos son todavía más impresionantes.

Arnold Palmer obtuvo alrededor de US$1.86 millones en premios, pero sus ingresos profesionales nominales se estimaron en aproximadamente US$885 millones.

Jack Nicklaus ganó cerca de US$5.73 millones en premios oficiales, pero generó alrededor de US$830 millones durante su trayectoria.

La explicación está también en la época en la que compitieron. Los premios deportivos eran considerablemente inferiores a los actuales, mientras que las oportunidades comerciales podían prolongarse durante décadas.

El verdadero negocio comienza cuando termina la carrera

La gran lección del ranking no está solamente en cuánto dinero acumuló Jordan. Está en cómo se genera una fortuna deportiva.

El salario depende directamente del trabajo que realiza el atleta. Si deja de jugar, deja de cobrar ese salario.

Una marca, una licencia, una participación empresarial o un producto asociado a su nombre funcionan de manera diferente. Pueden seguir generando ingresos aunque el deportista ya no compita.

Por eso Jordan consiguió algo que muy pocos atletas han logrado: transformar una carrera de 15 años en una plataforma comercial que continúa produciendo décadas después de su retiro.

Y esa diferencia explica por qué los US$4,500 millones atribuidos a sus ingresos históricos no deben interpretarse simplemente como el resultado de haber sido el mejor jugador de su generación.

Jordan fue extraordinariamente exitoso en la cancha, pero su verdadera revolución económica ocurrió cuando su nombre dejó de representar únicamente a un basquetbolista y pasó a funcionar como una marca global.

Ahí está la razón por la que, más de dos décadas después de su último partido con los Bulls, Michael Jordan continúa jugando en otra cancha: la del negocio deportivo.