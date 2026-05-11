Tras una temporada regular discreta, “The Warden” despertó en el momento más dulce. Con un promedio de 18.8 puntos en los últimos cinco juegos y una defensa asfixiante sobre Tyrese Maxey, Bridges fue el motor del 4-0 que mete a Nueva York en las Finales del Este. “Ya no se preguntan cuántos picks costó, sino cómo jugarían sin él”, es el sentir en el Madison Square Garden.
¡Nueva York está de fiesta y no es para menos! Los New York Knicks humillaron a los Philadelphia 76ers con un barrido de 4-0 que no dejó dudas. Lo que empezó como una serie de mucha tensión terminó como un entrenamiento de lujo para la “Nueva Gran Manzana”, liderada por un Mikal Bridges que parece haber recuperado sus poderes justo a tiempo para la gloria.
El renacer de “The Warden”
Muchos cuestionaron a Bridges tras ver caer su promedio anotador a 14.4 puntos en la regular, pero en los playoffs la historia es otra:
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Eficiencia de videojuego: En la serie contra Philly, Bridges lanzó para un increíble 64% de campo.
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Especialista en media distancia: En el Juego 4, destrozó a la defensa con tiros en suspensión y ataques al aro, terminando con un sólido 6 de 10 tiros de campo.
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Cerrojo defensivo: Se encargó de secar a Tyrese Maxey, limitándolo a solo 18.3 puntos por juego. Sus brazos largos causaron estragos, sumando un promedio de 3.5 robos por partido en la serie.
Un rompecabezas perfecto para Thibs
Con Bridges jugando a este nivel, los Knicks se vuelven una pesadilla táctica:
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Cuarta amenaza: Con Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y el esperado regreso de OG Anunoby, los rivales ya no saben a quién doblar. Si dejas libre a Bridges, te mata; si lo marcas, Towns o Brunson te liquidan.
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Química de campeonato: El aporte de Bridges se suma al gran momento de Josh Hart y Jordan Clarkson, creando una profundidad de roster que Nueva York no veía desde los tiempos de gloria de los 70.
Rumbo a las Finales del Este
Los Knicks ya no son solo “el equipo que pelea”; ahora son la maquinaria que domina. La confianza de Bridges es contagiosa y, según el analista Drew Maresca, su timing no pudo ser mejor. Si mantiene este ritmo en la próxima ronda, hay muy pocos equipos en la NBA que puedan aguantar el mambo de estos Knicks.
¿Ustedes creen que Mikal Bridges es el “X-Factor” que le faltaba a los Knicks para ganar el anillo este año? ¿Fue el cambio de Bridges el mejor movimiento de la gerencia por encima de la llegada de KAT?