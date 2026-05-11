Mikal Bridges silencia a sus críticos: De “fichaje dudoso” a pieza intocable en el esquema de los Knicks ¡Escoba en mano y el "Villanova Show" se muda a las Finales de Conferencia! Crónica de una masacre en Filadelfia que dejó a los fanáticos de los Sixers mudos y al Xfinity Mobile Arena pintado de azul y naranja. Mikal Bridges ha silenciado a todos sus críticos, transformándose de un "fichaje dudoso" a la pieza que hace de estos Knicks los favoritos indiscutibles del Este.