Mikal Bridges encontró una manera particular de mantener viva una de las frases que acompañaron a los New York Knicks durante su histórica carrera hacia el campeonato de la NBA: “Who let the dogs out?”. Esta vez, el propio jugador fue protagonista de la respuesta, aunque no precisamente dentro de una cancha de baloncesto.

Bridges apareció en la portada de Dogue, una publicación dedicada a la moda y la cultura relacionada con los perros, acompañado por Sonny, su mascota y uno de los integrantes más queridos de su entorno. El perro incluso estuvo presente durante la celebración del campeonato de los Knicks y volvió a convertirse en protagonista junto al jugador.

La aparición tiene un significado especial por la relación que Bridges mantiene con Sonny. El jugador se ha referido a él como su “hijo” y explicó que precisamente por ese vínculo insistió en que su mascota estuviera presente durante el desfile de celebración del título de Nueva York.

La sesión fotográfica ofrece además una curiosa prolongación de uno de los elementos más reconocibles de la temporada de los Knicks.

De una frase de Mike Brown a símbolo del campeonato

Durante su histórica campaña hacia el título, los Knicks hicieron recurrente el cántico “Who let the dogs out? Who, who, who?”, inspirado en la conocida canción de Baha Men.

La frase adquirió protagonismo a partir de una conferencia de prensa del entonces entrenador Mike Brown, quien recordó una historia relacionada con el fútbol bandera. A partir de allí, el lema comenzó a formar parte de la identidad del equipo durante su recorrido por los playoffs.

El resultado fue una temporada histórica para Nueva York. Los Knicks derrotaron a los San Antonio Spurs en cinco partidos en las Finales de la NBA y conquistaron el primer campeonato de la franquicia en 53 años.

En ese contexto, que Bridges protagonice ahora una portada relacionada precisamente con perros funciona como una referencia directa y simpática a uno de los elementos culturales que acompañaron al equipo durante su recorrido hacia el título.

Bridges, pieza importante aunque sus números bajaron

La faceta mediática no cambia el papel que Bridges desempeñó dentro del equipo. El escolta acaba de completar su segunda temporada con los Knicks después de haber llegado a Nueva York en julio de 2024, procedente de los Brooklyn Nets.

Su llegada tuvo además un componente especial porque volvió a reunirse con sus antiguos compañeros de Villanova, Jalen Brunson y Josh Hart.

Durante sus dos temporadas con Nueva York, Bridges no se ha perdido un solo partido. En la campaña regular 2025-26 promedió 14.4 puntos por encuentro, su promedio más bajo desde la temporada 2021-22.

Sin embargo, sus estadísticas de temporada regular no reflejan completamente su importancia durante los playoffs.

Bridges disputó los 19 partidos de la postemporada, con promedios de 13.5 puntos, 3.2 rebotes y 2.7 asistencias por encuentro. Además, convirtió cerca del 56 % de sus lanzamientos, una eficiencia particularmente destacable para un jugador que asumió responsabilidades importantes durante la carrera por el campeonato.

Su producción ofensiva aumentó especialmente en las rondas más exigentes del Este. En las semifinales de conferencia promedió 17.5 puntos, mientras que en las Finales de Conferencia elevó su producción hasta 18.5 puntos por partido.

Su actuación individual más destacada llegó en el sexto partido contra los Atlanta Hawks, cuando anotó 24 puntos después de convertir 10 de sus 12 tiros de campo.

Así, la portada junto a Sonny llega después de una temporada en la que Bridges no solo mantuvo su extraordinaria disponibilidad física, sino que también desempeñó un papel relevante en el regreso de los Knicks a la cima de la NBA.

Y mientras Nueva York comienza a disfrutar de su condición de campeón, Bridges demuestra que el lema que acompañó al equipo todavía puede tener nuevas interpretaciones. Esta vez, los “dogs” no están en la cancha: están en una portada de revista, con Sonny compartiendo protagonismo con una de las figuras del histórico campeonato de los Knicks.