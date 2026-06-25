Timberwolves adquieren a LaMelo Ball en megatraspaso Los Timberwolves sacudieron el mercado inmediatamente después del Draft 2026 al pactar con los Charlotte Hornets la llegada del base estelar. A cambio, entregan a Naz Reid y un arsenal de selecciones futuras.

El panorama de la Conferencia Oeste ha cambiado radicalmente este jueves. Según reportó en exclusiva el reconocido insider de ESPN, Shams Charania, los Minnesota Timberwolves han completado un sorpresivo traspaso de calibre blockbuster al adquirir al estelar e irreverente armador de 24 años, LaMelo Ball.

Con este movimiento, la gerencia de Minnesota cumple su gran objetivo de conseguir un base de élite para el presente y el futuro, uniendo a LaMelo con el explosivo Anthony Edwards (curiosamente, las selecciones número 3 y 1 del Draft del 2020, respectivamente). Junto a Ball, el alero Josh Green también empaca sus maletas con rumbo a Minneápolis.

El costo del sacrificio: Naz Reid va a Charlotte

Para convencer a la directiva de los Hornets de soltar a su máxima figura, Minnesota tuvo que desprenderse de un pilar fundamental de su rotación y uno de los jugadores más queridos por la fanaticada de los Wolves: el pívot Naz Reid.

Además del talentoso jugador interior, los Hornets se aseguraron un botín masivo de selecciones futuras para acelerar su reconstrucción alrededor de Brandon Miller.

El desglose completo del traspaso:

Minnesota Timberwolves recibe: LaMelo Ball y Josh Green.

Charlotte Hornets recibe: Naz Reid, una selección de Primera Ronda de 2033 (sin protecciones), tres derechos de intercambio de primera ronda (Pick Swaps en 2028, 2029 y 2030), y tres selecciones de Segunda Ronda (2029, 2032 y 2033).

Un base de élite con el reto de mantenerse sano

LaMelo Ball viene de firmar una sólida campaña 2025-26 en la que promedió 20.1 puntos, 7.1 asistencias y 4.8 rebotes en 72 partidos, liderando a los Hornets hasta el torneo Play-In. Aunque su talento y visión de cancha están fuera de toda discusión, el gran asterisco en la joven carrera de Ball ha sido la durabilidad, habiendo podido superar la barrera de los 70 partidos jugados en solo dos de sus seis temporadas en el mejor baloncesto del mundo.

Con tres años restantes en su lucrativo contrato de 203 millones de dólares, LaMelo llega a unos Timberwolves listos para competir de inmediato por el campeonato de la NBA.