¡Minnesota tumba la corona! Los Timberwolves eliminan a los Nuggets y avanzan a semifinales En un Juego 6 de pura garra, los Wolves vencieron 110-98 a Denver para cerrar la serie 4-2. Ahora el equipo de Rudy Gobert se prepara para chocar contra San Antonio.

Anoche, los Minnesota Timberwolves dieron un golpe de autoridad en la mesa y eliminaron a los actuales campeones en seis partidos. A pesar de estar “diezmados” por las lesiones, los Wolves sacaron la casta en su casa para llevarse una victoria 110-98 que los mete, por tercera temporada consecutiva, en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Rudy Gobert: El ancla que frenó al Joker

El gigante francés, Rudy Gobert, volvió a ser una pesadilla para Nikola Jokic. Aunque sus números no gritan “superestrella” en la ofensiva (10 puntos), su impacto en el juego fue total: 13 rebotes, 8 asistencias y 2 bloqueos. Gobert se encargó de apagar los fuegos cuando Denver intentaba remontar. “Vivo para esto… no podía pedir un desafío mejor para la primera ronda”, soltó el veterano de 33 años tras el triunfo.

Victoria heroica sin Anthony Edwards

Lo que hace este triunfo más grande es que Minnesota jugó sin sus principales armas. Anthony Edwards (rodilla), Donte DiVincenzo (tendón de Aquiles), Ayo Dosunmu y Kyle Anderson estuvieron fuera. Con solo ocho jugadores disponibles, los Wolves se inventaron una rotación ganadora:

Jaden McDaniels: Se puso la capa de héroe con 32 puntos y 10 rebotes .

Terrence Shannon Jr.: La sorpresa de la noche con 24 puntos saliendo como titular.

Julius Randle y Naz Reid: Aportaron 18 y 15 puntos respectivamente para dominar la pintura.

Descalabro en Denver: Murray no dio la talla

Aunque Nikola Jokic rozó el triple-doble con 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, no fue suficiente. El gran problema fue Jamal Murray, quien estuvo “perdido en el desierto” con un espantoso 4 de 17 en tiros de campo para apenas 12 puntos. La defensa de los Wolves lo asfixió durante toda la serie y anoche no fue la excepción.

Dominio total en las tablas

Minnesota fue el dueño absoluto de la zona pintada, superando a Denver 64-40 en puntos interiores y ganando la batalla de los rebotes 50-33. Esa agresividad fue la que terminó por desinflar a unos Nuggets que nunca encontraron su ritmo desde la línea de tres (apenas 10 de 27).

¿Ustedes creen que los Timberwolves pueden ganarle a los Spurs de Victor Wembanyama en la próxima ronda sin Anthony Edwards? ¿Es Rudy Gobert el mejor defensa de la liga o Jokic se quedó corto?