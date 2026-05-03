¿Misión imposible? La dolorosa actualización sobre Luka Doncic antes de enfrentar al Thunder Se complica el panorama en Hollywood y el "Rey" LeBron va a tener que cargar pesado. La actualización que tiene a todos los fanáticos de los Lakers con el corazón en la boca. La noticia de Luka Doncic ha caído como un balde de agua fría justo cuando se preparan para enfrentar al equipo más encendido de la liga.

Aunque los Lakers avanzaron a las semifinales de conferencia, las noticias sobre su estrella eslovena no son alentadoras. Sin Luka en los primeros juegos y con un Oklahoma City que viene de barrer, los de amarillo y púrpura están contra las cuerdas.

¡Hay drama en Los Ángeles! Tras despachar a los Rockets en seis juegos, los Los Angeles Lakers ya tienen la mira puesta en el Oklahoma City Thunder para la segunda ronda que arranca este martes. Sin embargo, el reporte del “insider” Shams Charania ha bajado los ánimos en el Crypto.com Arena: Luka Doncic no está listo.

El reporte de Shams: Un camino lento

Luka, quien ha estado fuera un mes por una lesión en el tendón de la corva (curiosamente sufrida contra OKC), sigue sin poder entrenar a máxima capacidad.

Estado actual: “Aún no está corriendo a toda velocidad ni realizando entrenamientos de contacto completo” , reveló Charania.

El pronóstico: Según Brett Siegel, a Doncic le falta al menos una semana más para siquiera unirse a las prácticas del equipo. Esto significa que está descartado para los Juegos 1 y 2 en Oklahoma City.

Los Lakers contra la “barrida” del Thunder

Mientras los Lakers sufrieron para cerrar su serie ante Houston tras ir arriba 3-0, el Thunder llega descansado y con el pecho inflado tras barrer a los Phoenix Suns (4-0).

La clave: Con Luka fuera, toda la presión recae en LeBron James y un recién recuperado Austin Reaves .

El historial: El Thunder ha dominado a los Lakers durante toda la temporada regular, y sin el “Mago” esloveno en cancha, la montaña parece mucho más empinada para los dirigidos por JJ Redick.

Lo que viene

Los Lakers tendrán que intentar “robar” un juego en la carretera antes de que la serie regrese a Los Ángeles, esperando que para el Juego 3 o 4, Luka pueda finalmente hacer su debut en estos playoffs del 2026.

¿Ustedes creen que LeBron solo puede aguantar el empuje del joven Thunder hasta que vuelva Luka, o es que esta serie se acaba rápido si el esloveno no regresa pronto? ¿Son los Lakers favoritos contra cualquiera si tienen a un Doncic sano?