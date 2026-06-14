El negocio de la NBA suele regirse por proyecciones físicas, análisis de mercadeo y apuestas corporativas que, a menudo, olvidan la fisonomía del carácter y el corazón sobre el tabloncillo. El 14 de junio de 2026 quedará grabado en los anales del baloncesto mundial como el día en que Jalen Brunson completó la venganza deportiva y la justicia poética más hermosa de la era moderna. El armador aseguró el primer anillo de los New York Knicks desde 1973 tras destrozar a los San Antonio Spurs (4-1) con un recital de 45 puntos en el Juego 5, conquistando de forma unánime el galardón al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales.
Jalen Brunson with the Bill Russell NBA Finals MVP trophy 🏆
All the hard work has paid off!
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— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 14, 2026
El viaje de Brunson hacia el trofeo Larry O’Brien es un monumento a la persistencia. Elegido en la lejana posición 33 de la segunda ronda del Draft de 2018, el base se hartó de ganar campeonatos universitarios con Villanova (NCAA 2016 y 2018) y de coleccionar galardones como el Naismith o el John R. Wooden, pero la gerencia de las Grandes Ligas siempre le miró de reojo debido a sus escasos 188 centímetros de estatura. La gran desconsideración de su carrera llegó en el verano de 2022, cuando los Dallas Mavericks se negaron a pagarle una extensión contractual para evitar “conflictos de egos” con Luka Doncic. Cuatro años después, la fisonomía de la liga ha dado un vuelco dramático: Doncic y los Mavs colapsaron fuera de los playoffs, mientras Brunson reina en el universo del baloncesto.
Un monopolio de trofeos y el récord de estatura del siglo XXI
La temporada 2025-26 de Jalen Brunson no admite comparación analítica. Con los ojos anegados en lágrimas en la duela de San Antonio, el armador procesó una campaña única donde se adjudicó la Copa de la NBA, el All-Star, el Segundo Mejor Quinteto de la liga y los MVP tanto de la Copa como de las Finales. Además, con sus 188 centímetros, se inscribió como el jugador más bajito de todo el siglo XXI en ganar el MVP de las Finales, compartiendo ese exclusivo escalafón de hombres pequeños con leyendas de la talla de Stephen Curry (2022) y Tony Parker (2007).
ESTADÍSTICAS OFICIALES DE JALEN BRUNSON EN LAS FINALES 2026
➔ PUNTOS POR JUEGO: 32.6 ➔ ASISTENCIAS: 4.6 ➔ REBOTES: 4.2
➔ JUEGO 5 (CIERRE): 45 PTS ➔ EFICIENCIA: 14-27 TC ➔ TIROS LIBRES: 13-15
En el quinto y definitivo asalto, Brunson dictó una cátedra absoluta de lectura de juego. Atacó el aro con una ferocidad pasional cada vez que el gigante Victor Wembanyama abandonaba la pintura, asimiló el juego físico y al límite de los Spurs, y castigó desde el perímetro con un 4 de 7 en triples, transformándose en la brújula moral y el referente cultural de la exigente masa de fanáticos de Nueva York.
Espíritu Santo y Amén: Una corona compartida en familia
Detrás de la fisonomía técnica de este campeón existe un cordón umbilical con la historia de la propia franquicia de Manhattan. Jalen es hijo de Rick Brunson, un combativo base de rol que defendió la camiseta de los Knicks en dos etapas diferentes (1998-2000 y 2000-01), llegando a disputar minutos en las Finales de 1999 a las órdenes de Jeff Van Gundy.
Rick, un incansable obrero del parqué, se encargó de moldear los fundamentos de su hijo desde la infancia y, tras una prolífica carrera como asistente en escuadras como los Bulls y Timberwolves, recaló en el banquillo del Madison Square Garden para trabajar al lado de Tom Thibodeau y ahora de Mike Brown.
Ver a padre e hijo fundirse en un abrazo con el trofeo Larry O’Brien en sus manos representa el cierre de un círculo perfecto para la familia Brunson. Aquel jugador subestimado que llegó a la Gran Manzana bajo el manto de la duda ha demostrado que tiene los recursos, el desborde en el drible y la jerarquía defensiva para cargar con el peso de una franquicia histórica, sacando a los Knicks de una sequía de 53 años para sentarlos de forma definitiva en el trono de los dueños del universo.