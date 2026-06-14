MVP: De ser despreciado por Dallas a coronarse como el Rey absoluto de la NBA con los Knicks Despreciado en el Draft y dejado marchar gratis por los Mavericks para no incomodar los egos de su antigua estrella, el base de 29 años firma una temporada perfecta con los Knicks, coronándose campeón, MVP de las Finales y rompiendo un maleficio de 53 años. La justicia poética del base que nadie quería ver en la cima.