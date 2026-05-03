“¡Nadie me puede decir m…!”: La explosiva defensa de Bickerstaff a Tobias Harris tras eliminar al Magic Se acabó la sequía en la "Ciudad del Motor" y el responsable tiene nombre y apellido. La reacción que está incendiando las redes sociales. No es común ver a un entrenador de la NBA perder los estribos en una rueda de prensa, pero JB Bickerstaff tenía una factura muy grande que cobrar tras la gesta heroica de los Detroit Pistons.

Tras una remontada histórica de un 3-1 en contra, el veterano Tobias Harris calló bocas con un Juego 7 de leyenda. Su entrenador no se guardó nada y arremetió contra los críticos en una conferencia de prensa sin filtros que ya es viral.

¡Milagro en Detroit! Los Detroit Pistons completaron la hombrada y eliminaron al Orlando Magic con una paliza de 116-94 en el séptimo y definitivo encuentro. Pero la verdadera noticia no fue solo el pase a la segunda ronda, sino la actuación de un Tobias Harris que jugó como si tuviera 20 años otra vez, desatando la euforia (y el lenguaje explícito) de su coach.

Una noche para la historia

Tobias Harris, quien ha sido blanco de críticas constantes por su contrato y su rendimiento en momentos clave, se echó el equipo al hombro cuando más quemaba la pelota:

La hoja de anotación: 30 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias.

Efectividad pura: Tiró para un impresionante 11 de 18 de campo y un letal 5 de 7 desde la línea de tres puntos.

El arranque: Solo en la primera mitad, Harris ya tenía 19 puntos, marcando el tono de una victoria que Detroit no veía desde hace casi dos décadas.

Bickerstaff pierde el filtro

En la rueda de prensa, JB Bickerstaff no dejó que nadie le quitara el mérito a su jugador estrella: “Nadie puede decirme ni m… de Tobias Harris”, soltó el técnico visiblemente emocionado. “Es confiable, está preparado para el momento y es un líder. Lo que hizo hoy cuando todo estaba en juego es simplemente excepcional”.

¿Qué sigue para los Pistons?

Tras remontar un déficit de 3-1 (un hito que solo unos pocos han logrado en la historia de los playoffs), Detroit ahora espera rival. El ganador de la serie entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors será el próximo obstáculo en el camino de unos Pistons que han recuperado el orgullo de los “Bad Boys”.