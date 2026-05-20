¿Qué dice el videojuego más famoso del baloncesto sobre el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este? Según la simulación de NBA 2K26, los Cavaliers de Cleveland revertirán el resultado del Juego 1 y vencerán a los Knicks de Nueva York por 102-99 — empatando la serie antes de que ambos equipos viajen a Cleveland para los Juegos 3 y 4.

El marcador por cuartos

| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |

| Cleveland | 22 | 27 | 26 | 27 | 102 |

| Nueva York | 36 | 24 | 21 | 18 | 99 |

El primer cuarto pertenece a los Knicks — con una ventaja de 14 puntos que recuerda al dominio que tuvieron en el Juego 1 real. Pero a partir del segundo período, el juego cambia completamente. Cleveland domina los últimos tres cuartos 80-63 para sellar la victoria.

Las estadísticas del partido simulado

| Estadística | Cavaliers | Knicks |

| Tiros de campo | 38/83 (46%) | 41/89 (48%) |

| Triples | 16/46 (35%) | 14/32 (44%) |

| Tiros libres | 10/13 (77%) | 3/4 (75%) |

| Rebotes ofensivos | 4 | 9 |

| Rebotes defensivos | 40 | 44 |

| Robos | 9 | 7 |

| Tapones | 5 | 3 |

| Pérdidas | 9 (12 pts) | 13 (5 pts) |

| Mayor ventaja | 8 | 21 |

| Posesión | 23:06 | 24:52 |

Lo que dice la simulación

El videojuego proyecta una victoria de Cleveland basada en un factor clave: las pérdidas de balón de Nueva York. Los Knicks cometen 13 pérdidas que se traducen en apenas 5 puntos para Cleveland — mientras que los Cavs convierten sus 9 pérdidas en 12 puntos para los Knicks.

Los 9 robos de Cleveland también son determinantes — una actuación defensiva que en el partido real significaría un Mitchell y compañía mucho más activos en las transiciones.

El escenario que proyecta el juego

Con la victoria simulada, los Cavaliers empatan la serie 1-1 y recuperan el impulso antes de viajar a casa para los Juegos 3 y 4. Si mantienen ese nivel, podrían tomar una ventaja de 3-1 antes de regresar a Nueva York para un posible cierre de serie.

Para los Knicks, perder el Juego 2 significaría desaprovechar la oportunidad de tomar una ventaja de 2-0 — un escenario que habría sido casi definitivo para la serie.

¿Puede el juego predecir la realidad?

Los videojuegos nunca pueden capturar completamente la imprevisibilidad del baloncesto real — y esta postemporada en particular ha estado llena de sorpresas y momentos históricos que ningún algoritmo podría anticipar.

Pero como ejercicio de análisis y entretenimiento, la simulación de NBA 2K26 sugiere que Cleveland tiene las herramientas para responder. El Juego 2 esta noche dirá si el videojuego acertó.