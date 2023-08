NBA contra Noah Lyles: ¿Es correcto que la liga estadounidense se proclame “campeón del mundo”? Un debate se dio entre el atleta campeón en los 100 y 200 metros luego de que este criticara una actitud de los jugadores de la NBA

El deporte estadounidense es muy particular en algunos sentidos. Si bien es cierto que posee las mejores ligas en determinadas disciplinas como el baloncesto, béisbol, fútbol americano o hockey sobre hielo, también lo es el hecho de que muchos de esos deportes solo se practican profesionalmente en pocos países del planeta.

En el caso del baloncesto, es innegable que la NBA es la liga a la que apuntan todos los jugadores. Llegar allí es un sueño cumplido para cualquiera, pero también es innegable que hay todo un Universo fuera de Estados Unidos y que la globalización del baloncesto ha crecido exponencialmente, sobre todo en ligas europeas que han aumentado su competitividad.

A esto mismo se refirió el atleta Noah Lyles, en conferencia de prensa luego de ganar la medalla de oro en los 100, 200 y 4×100 metros en el Mundial de Atletismo de Budapest y ha causado revuelo en el mundo de la NBA. Es sabido que es costumbre que los campeones de la liga, así como en otros deportes, se autodenominen “Campeones del Mundo” una vez que logran el título. Lo mismo ocurre con el béisbol, que llama a sus Finales como Series Mundiales.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo… ¿Campeón del mundo de qué? ¿Estados Unidos? No me malinterpreten. Amo a Estados Unidos, pero no somos el mundo”, declaró el tricampeón mundial en una rueda de prensa que ha causado un gran impacto en el mundo del deporte.

Y fue por más. “Nosotros somos el mundo. Tenemos casi todos los países aquí luchando, prosperando, ondeando su bandera para mostrar que están representados. No hay banderas en la NBA o en otros deportes”, expresó. Claramente, sus dichos fueron mal recibidos por muchos jugadores de la NBA que, si bien mostraron estar en desacuerdo, no mostraron muchos argumentos para rebatir lo dicho por Lyles.

Kevin Durant, jugador de los Phoenix Suns y una de las grandes estrellas de la NBA, reaccionó a las palabras de Noah Lyles escribiendo “que alguien ayude a este hermano”. “La última vez que miré, la NBA era la mejor competición del mundo”, apuntó Juan Toscano-Anderson, jugador de los Jazz y campeón de la NBA con los Warriors. “Eso no es correcto”, opinó Tyus Jones (Washington Wizards) sobre las palabras de Noah Lyles.

El único que intentó argumentar algo fue Tyler Herro, jugador de Miami, quien puso en sus redes: “La NBA es la mejor liga del mundo, por eso está bien que el campeón sea campeón del mundo”. Lo cierto es que se abrió el debate sobre si es correcto que los deportes estadounidense se consideren de esa forma.