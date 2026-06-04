La resaca del emocionante primer asalto de las Finales de la NBA 2026 ha quedado empañada por un serio incidente extradeportivo. A pesar de la euforia colectiva por la remontada de los New York Knicks en suelo ajeno, la liga ha confirmado la apertura de una investigación formal en torno al comportamiento de dos espectadores ubicados en los asientos de primera fila (courtside), quienes alteraron por completo el ánimo del estelar armador neoyorquino, Jalen Brunson, en las postrimerías del choque.
De acuerdo con los informes revelados por el prestigioso insider de la cadena estadounidense, Chris Haynes, la situación escaló a niveles alarmantes justo cuando restaban aproximadamente 20 segundos para sellar la victoria visitante. Los individuos en mención dirigieron comentarios cargados de improperios, palabras vulgares y epítetos profanos enfocados en las supuestas simulaciones de faltas (flopping) por parte del jugador, lo que provocó una airada reacción de Brunson.
Intervención arbitral y amago de trifulca en San Antonio
Una vez concluyeron las acciones sobre el tabloncillo, la frustración del base de la Gran Manzana se mantuvo a flor de piel. Brunson se dirigió de inmediato hacia el experimentado oficial principal del encuentro, Scott Foster, con el objetivo de reportar de manera directa la conducta hostil de los aficionados. Lejos de detenerse ante la presencia de la autoridad arbitral, los fanáticos continuaron con sus ataques verbales, encendiendo las alarmas de los cuerpos de seguridad del Frost Bank Center.
Afortunadamente, el incidente no transitó hacia agresiones físicas de mayor gravedad debido a la oportuna intervención de miembros del cuerpo técnico y compañeros de equipo de los Knicks, quienes tuvieron que sujetar y contener físicamente a “Captain Clutch” para evitar que encarara de frente a sus agresores en el graderío. Al final de la jornada, la liga evaluará de forma estricta los videos del circuito cerrado de televisión y los testimonios de los oficiales, existiendo una alta probabilidad de que ambos fanáticos reciban un veto indefinido para ingresar a cualquier instalación de la NBA de cara al futuro.
More on Jalen Brunson's interaction with Scott Foster at the end of Game 1 from @ChrisBHaynes: https://t.co/aecNqTRVYC pic.twitter.com/qK3mHGdusO
— Dan Patrick Show (@dpshow) June 4, 2026
Noche caótica: Un intruso burló la seguridad por una selfie con Wembanyama
El altercado de Brunson , quien a pesar del caos firmó una brillante planilla ofensiva de 30 puntos, no fue el único dolor de cabeza organizativo en una noche notablemente accidentada en Texas. Minutos antes de la polémica verbal, un aficionado burló de forma insólita los anillos perimetrales de seguridad, saltó al tabloncillo en pleno desarrollo del partido e intentó tomarse una fotografía estilo selfie con el pívot estrella de los Spurs, Victor Wembanyama.
La insólita secuencia tomó por sorpresa al propio gigante francés, quien tras el partido asimiló el susto con asombro ante las cámaras de televisión:
“Nunca antes había estado en una situación de esa naturaleza. Sinceramente, no supe cómo reaccionar en el momento. Me sorprendió casi tanto como aquella famosa ocasión en la que un murciélago se estrelló en plena cancha”, rememoró Wembanyama ante la prensa.
Ante la evidente vulnerabilidad de los controles internos expuesta en este primer enfrentamiento de las Finales, los ejecutivos del circuito y la gerencia de San Antonio se verán obligados a redoblar el pie de fuerza y la cantidad de agentes de seguridad en las zonas aledañas a la cancha para el Juego 2 del viernes, garantizando la integridad física de los atletas.