Nets contra Magic, un enfrentamiento donde cualquiera puede ser vencedor Mañana, martes se enfrentarán los equipos conocidos como Brooklyn Nets y Orlando Magic, un enfrentamiento en el que puede pasar lo que sea.

Los equipos de baloncesto profesional provenientes de los Estados Unidos, Orlando Magic y Brooklyn Nets, la escuadra mágica de color azul y el escuadrón esmeralda de gran calibre, cada uno con sus sedes principales ubicadas respectivamente en las ciudades de Orlando y Nueva York se enfrentarán mañana, martes en una contienda que promete ser totalmente inesperada, ambas agrupaciones han tenido resultados bastante similares durante su trayecto en esta temporada 2024 de la NBA (National Basketball Association), dándonos a entender que según sus estadísticas ambas agrupaciones tienen probabilidades muy similares de conseguir la victoria del encuentro, no obstante hay factores que pueden afectar las posibilidades de ambos grupos de poder ganar entre ellos hay una circunstancia que ha afectado drásticamente las oportunidades del equipo originario de Orlando, y esta circunstancia tiene un nombre y es Jonathan Judac Isaac, un jugador de baloncesto de nacionalidad estadounidense con una estatura de 2.08 metros y una edad de 26 años que ejerce la posición de alero y obviamente pertenece a la plantilla de los Magic por causa de un incidente ocurrido hace no tanto tiempo, el baloncestista se hizo una resonancia magnética en su pierna izquierda, dicho examen reveló que tenía graves lesiones en el área de la pierna y rodilla izquierda, y por consecuente es más que probable que este distinguido atleta no pueda dar la cara en el encuentro de mañana que tiene su equipo y por tal razón la moral y la potencia del grupo ha sido afectada grandemente siendo así un grave bajón en términos de calidad para los seres mágicos, sin embargo Orlando no es el único con un jugador herido, también Benjamin David Simmons, más conocido solamente como Ben Simmons es un baloncestista que ejerce la posición de base con una edad de 27 años y una altura de 2.08 metros perteneciente a la agrupación de los Brooklyn Nets, el cual también sufrió una lesión que lo sacó del último partido en que participó.





Pues ambas agrupaciones han sufrido graves heridas que han provocado que la balanza no se incline de un lado ni del otro y por consecuencia no se puede estimar con exactitud a un posible vencedor, cada grupo posee a sus respectivas estrellas como son Wagner y Bridges.

No podemos decir con toda certeza quien será el ganador del partido, pero lo que si podemos declarar es que este encuentro promete ser totalmente inesperado.